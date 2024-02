TECNO Spark 20C स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो फोन में 6.6 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन MediaTek Helio P35 प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 8GB RAM व 128GB स्टोरेज मिलती है। फोटोग्राफी के लिए टेक्नो फोन में 8MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। वहीं, इसमें 50MP प्राइमरी कैमरा मौजूद है। फोन की बैटरी 5000mAh की है, जिसके साथ 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। आइए जानते हैं फोन से जुड़ी डिटेल्स।

कंपनी ने TECNO SPARK 20C फोन को 8,999 रुपये में लॉन्च किया है। यह दाम फोन के 8GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलती है। लॉन्च ऑफर की बात करें, तो फोन पर 1000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर दिया गया है, जिसे इसे 7,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। कंपनी इस फोन के साथ OTTPlay एनुअल सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिसकी कीमत 5604 रुपये है। फोन की सेल 5 मार्च से शुरू होगी, जिसे आप Amazon से खरीदा जा सकता है। फोन में Magic Skin Green, Alpenglow Gold, Mystery White और Gravity Black कलर ऑप्शन मिलते हैं।

