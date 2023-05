Tecno कंपनी ने लंबे इंतजार के बाद फाइनली Tecno Camon 20 सीरीज से पर्दा उठा दिया है। इस सीरीज में चार स्मार्टफोन शामिल हैं। इनमें Tecno Camon 20, Tecno Camon 20 Pro, Tecno Camon 20 Pro 5G और Tecno Camon 20 Premier शामिल हैं। यह चारों ही स्मार्टफोन एक जैसे बैक पैनल डिजाइन के साथ आते हैं। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो Premier और 5G मॉडल लेटेस्ट MediaTek Dimensity 8050 प्रोसेसर से लैस है, जबकि टेक्नो कैमन 20 प्रो मॉडल में MediaTek Helio G99 प्रोसेसर और टेक्नो कैमन 20 में MediaTek Helio G85 प्रोसेसर दिया गया है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। Also Read - Tecno Camon 20 स्मार्टफोन सीरीज अगले महीने होगी लॉन्च! मिल सकते हैं दमदार फीचर्स

कंपनी ने अपनी ग्लोबल वेबसाइट पर चारों Tecno Camon 20, Tecno Camon 20 Pro, Tecno Camon 20 Pro 5G और Tecno Camon 20 Premier मॉडल्स को फुल फीचर्स के साथ ऑफिशियल कर दिया है। फिलहाल कंपनी ने इनकी कीमत की जानकारी पब्लिक नहीं की है।

Introducing #CAMON20Series to you! Be a #SteadyNightPortraitMaster to capture all your emotions in motion. pic.twitter.com/Mk1P5vGsWr

— tecnomobile (@tecnomobile) May 9, 2023