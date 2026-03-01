Smartphones launching in India: मार्च महीने की शुरुआत हो गई है। स्मार्टफोन लॉन्च के लिए मार्च का महीना काफी एक्साइटिंग रहने वाला है। इस महीने कई स्मार्टफोन भारतीय मार्केट में दस्तक देने वाला है, जिसमें Nothing से लेकर Xiaomi तक के कई फोन शामिल है। इसके अलावा, इस महीने iPhone 17e भी दस्तक देगा। अगर आप अपने लिए नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यहां देखें अपकमिंग स्मार्टफोन्स की पूरी लिस्ट। और पढें: Xiaomi 17 और Xiaomi 17 Ultra फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ लॉन्च, जानें फीचर्स

Smartphones launching in India this month

Tecno PopX

Tecno PopX स्मार्टफोन भारत में 4 मार्च दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। इस फोन को Amazon के जरिए खरीदा जा सकता है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मिलने वाला है। इसके अलावा, कंपनी ने फोन से जुड़ी किसी प्रकार की जानकारी सार्वजनिक नहीं की है।

Nothing Phone (4a)

Nothing Phone (4a) फोन 5 मार्च को भारत में लॉन्च होगा, जिसकी सेल Flipkart पर उपलब्ध होगी। यह फोन इस बार पिंक, ब्लू, व्हाइट व ब्लैक कलर ऑप्शन में दस्तक देगा। इस फोन में कंपनी का Glyph डिजाइन मौजूद होगा, जिसमें कंपनी इस बार 6 LEDs के साथ वर्टिकल “Glyph Bar” दे रही है। लीक फीचर्स की बात करें, तो इसमें 6.7 इंच डिस्प्ले, 50MP कैमरा व 5400mAh बैटरी जैसे फीचर्स मिल सकते हैं।

Realme Narzo Power

Realme Narzo Power फोन भी 5 मार्च दोपहर 12 बजे भारत में लॉन्च होगा। यह कंपनी का दूसरा 10001mAh बैटरी के साथ आने वाला फोन होगा, जिसके साथ 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्च मिलेगा। इस फोन को आप अमेजन से खरीद सकेंगे। लीक फीचर्स की बात करें, तो फोन 144Hz रिफ्रेश डिस्प्ले के साथ आएगा। इसमें 50MP कैमरा मौजूद होने वाला है।

Motorola Edge 70 Fusion

Motorola Edge 70 Fusion फोन 6 मार्च को भारत में लॉन्च होगा, जिसकी सेल फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध होगी। इस फोन में 144Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मिलेगा। इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा व 13MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर मौजूद होगा। सेल्फी के लिए फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा मिलने वाला है। साथ ही फोन में कंपनी 7000mAh बैटरी देने वाली है।

Realme C83 5G

Realme C83 5G फोन 7 मार्च को लॉन्च होगा, जिसके फ्लिपकार्ट के जरिए खरीद सकेंगे। इस फोन में भी कंपनी 7000mAh जंबो बैटरी देने वाली है। फोन में 144Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मौजूद होगा। इसके साथ पानी से बचाव के लिए फोन में IP64 रेटिंग मिलने वाली है।

Xiaomi 17 Series

Xiaomi 17 सीरीज की बात करें, तो यह सीरीज भारत में 11 मार्च को लॉन्च होगी। इस सीरीज में दो फोन Xiaomi 17 और Xiaomi 17 Ultra शामिल होंगे। फोन की सेल अमेजन पर उपलब्ध होगी। फीचर्स की बात करें, तो दोनों ही फोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप मिलने वाली है।