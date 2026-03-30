Smartphone launch in April: अप्रैल महीने की शुरुआत होने वाली है। इस महीने की शुरुआत ही कई सारे स्मार्टफोन लॉन्च के साथ होने वाली है। इस लिस्ट में Vivo V70 FE से लेकर OnePlus Nord 6 5G तक कई स्मार्टफोन शामिल है। वहीं, आने वाले हफ्तों में इस लिस्ट में अन्य कई स्मार्टफोन के नाम जुड़ने वाले हैं। अगर आप नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यहां देखें अगले महीने आपको कौन-कौन से लेटेस्ट स्मार्टफोन की लिस्ट मिलने वाली है। और पढें: Realme 16 5G Price: भारत आ रहा Selfie Mirror वाला फोन, कितनी होगी कीमत?

Vivo V70 FE

Vivo V70 FE स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। यह फोन 2 अप्रैल को भारत में दस्तक देगा। यह कंपनी की वीवो वी70 सीरीज का तीसरा फोन होने वाला है। इससे पहले कंपनी इस सीरीज के तहत Vivo V70 व Vivo V70 Elite फोन लेकर आ चुकी है। वीवो वी70 एफई फोन की बात करें, तो इस फोन में 6.83 इंच AMOLED डिस्प्ले मिलने वाला है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इस डिस्प्ले में 1900 Nits ब्राइट डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 7360 प्रोसेसर से लैस है। और पढें: Realme 16 5G की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, बैक पर मिलेगा खास "Selfie Mirror"

Realme 16

Realme 16 फोन भी भारत में 2 अप्रैल को दस्तक देने वाला है। यह भी Realme 16 सीरीज का तीसरा फोन होने वाला है। फीचर की बात करें, तो कंपनी इस फोन को यूनिक “selfie mirror” डिजाइन के साथ लाने वाली है। यह मिरर फोन के बैक पैनल पर कैमरा मॉड्यूल की जगह स्थित होगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलने वाला है। और पढें: Vivo V70 FE फोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, 200MP कैमरा के साथ मिलेगा ये सब

Redmi Note 15 FE

REDMI Note 15 SE 5G फोन भी 2 अप्रैल को ही भारत में लॉन्च होगा, जो कि मौजूद REDMI Note 15 का ही स्पेशल एडिशन होने वाला है। इस फोन में bold red कलर ऑप्शन मौडूज होगा, जिसमें गोल्डन किनारे मौजूद होने वाले हैं।

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OnePlus Nord 6 5G

OnePlus Nord 6 5G फोन 7 अप्रैल को दस्तक देने वाला है। यह फोन 6.78 इंच डिस्प्ले के साथ दस्तक देने वाला है। यह फोन 165Hz रिफ्रेश रेट के साथ मिलता है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर से लैस है। यह फोन 9000mAh बैटरी के साथ आने वाला है।