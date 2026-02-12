comscore
ENG
  • Home
  • Mobile
  • Samsung Galaxy S26 Ultra Tipped To Feature Snapdragon Chipset Ahead Of Galaxy Unpacked 2026 Qualcomm X Post

Samsung Galaxy S26 Ultra के लॉन्च से पहले प्रोसेसर को लेकर हुआ बड़ा खुलासा, Qualcomm ने दिया बड़ा हिंट

Samsung Galaxy S26 Ultra के लॉन्च से पहले ही इसे लेकर बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। खासतौर पर इसके प्रोसेसर को लेकर Qualcomm ने बड़ा इशारा दिया है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 12, 2026, 04:41 PM (IST)

Samsung Galaxy S26 Ultra

photo icon Samsung Galaxy S26 Ultra

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Samsung Galaxy S26 Ultra को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। Qualcomm ने इशारों-इशारों में कन्फर्म कर दिया है कि इस बार Samsung अपने नए फ्लैगशिप फोन में Snapdragon चिपसेट दे सकती है। Samsung ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वह 25 फरवरी को Galaxy Unpacked 2026 इवेंट आयोजित करेगा। इसी इवेंट में Galaxy S26 सीरीज को लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सीरीज में Galaxy S26, Galaxy S26+, Galaxy S26 Ultra के साथ Galaxy Buds 4 और Galaxy Buds 4 Pro भी पेश किए जा सकते हैं। भारत में दो बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इन अपकमिंग डिवाइसेज के लिए माइक्रोसाइट भी लाइव हो चुकी है, जिससे साफ है कि लॉन्च के बाद ये फोन ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। news और पढें: Samsung Galaxy Unpacked 2026: आ गई मेगा इवेंट की डेट, इस दिन उठेगा फ्लैगशिप फोन से पर्दा

Qualcomm ने दिया बड़ा हिंट

Qualcomm ने Galaxy Unpacked 2026 के ऐलान को दोबारा शेयर करते हुए ‘something big is coming’ कैप्शन लिखा है। इसके बाद से ही यह चर्चा तेज हो गई है कि Galaxy S26 सीरीज का कम से कम एक मॉडल Snapdragon प्रोसेसर के साथ आएगा। आमतौर पर Samsung अपने Ultra मॉडल में Snapdragon चिपसेट देता है, जबकि स्टैंडर्ड और प्लस वेरिएंट में कई बार Exynos प्रोसेसर देखने को मिलता है। पिछले साल Galaxy S25 Ultra में कस्टम Snapdragon 8 Elite for Galaxy चिप दी गई थी। ऐसे में उम्मीद है कि Galaxy S26 Ultra में लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy प्रोसेसर मिल सकता है, जो 3nm प्रोसेस पर आधारित होगा और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ कम पावर कंजप्शन देगा।\ news और पढें: Qualcomm का आने वाला नया प्रोसेसर बढ़ा सकता है स्मार्टफोन की कीमत, जानें ऐसा क्या खास होगा इसमें

डिस्प्ले और बैटरी

लीक्स के अनुसार Galaxy S26 Ultra में 6.9-inch का बड़ा Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले मिल सकता है, जिसका रेजोल्यूशन 1400 x 3120 पिक्सल बताया जा रहा है। यह स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगी, जिससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग का अनुभव स्मूद होगा। साथ ही इसमें Corning Gorilla Armor 2 प्रोटेक्शन मिलने की संभावना है। पावर के लिए फोन में 5000mAh की बैटरी दी जा सकती है, जो 60W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। हालांकि कंपनी ने अभी आधिकारिक तौर पर इन स्पेसिफिकेशंस की पुष्टि नहीं की है, इसलिए अंतिम जानकारी लॉन्च इवेंट में ही सामने आएगी।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

कैमरा फीचर्स

कैमरा फीचर्स की बात करें तो Galaxy S26 Ultra में क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिल सकता है। इसमें 200MP का प्राइमरी कैमरा, 50MP का अल्ट्रावाइड कैमरा, 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा और 10MP का एक अतिरिक्त टेलीफोटो लेंस शामिल हो सकता है।