Samsung Galaxy S26 Ultra के लॉन्च से पहले प्रोसेसर को लेकर हुआ बड़ा खुलासा, Qualcomm ने दिया बड़ा हिंट

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 12, 2026, 04:41 PM (IST)
Samsung Galaxy S26 Ultra को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। Qualcomm ने इशारों-इशारों में कन्फर्म कर दिया है कि इस बार Samsung अपने नए फ्लैगशिप फोन में Snapdragon चिपसेट दे सकती है। Samsung ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वह 25 फरवरी को Galaxy Unpacked 2026 इवेंट आयोजित करेगा। इसी इवेंट में Galaxy S26 सीरीज को लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सीरीज में Galaxy S26, Galaxy S26+, Galaxy S26 Ultra के साथ Galaxy Buds 4 और Galaxy Buds 4 Pro भी पेश किए जा सकते हैं। भारत में दो बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इन अपकमिंग डिवाइसेज के लिए माइक्रोसाइट भी लाइव हो चुकी है, जिससे साफ है कि लॉन्च के बाद ये फोन ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। और पढें: Samsung Galaxy Unpacked 2026: आ गई मेगा इवेंट की डेट, इस दिन उठेगा फ्लैगशिप फोन से पर्दा
Qualcomm ने Galaxy Unpacked 2026 के ऐलान को दोबारा शेयर करते हुए ‘something big is coming’ कैप्शन लिखा है। इसके बाद से ही यह चर्चा तेज हो गई है कि Galaxy S26 सीरीज का कम से कम एक मॉडल Snapdragon प्रोसेसर के साथ आएगा। आमतौर पर Samsung अपने Ultra मॉडल में Snapdragon चिपसेट देता है, जबकि स्टैंडर्ड और प्लस वेरिएंट में कई बार Exynos प्रोसेसर देखने को मिलता है। पिछले साल Galaxy S25 Ultra में कस्टम Snapdragon 8 Elite for Galaxy चिप दी गई थी। ऐसे में उम्मीद है कि Galaxy S26 Ultra में लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy प्रोसेसर मिल सकता है, जो 3nm प्रोसेस पर आधारित होगा और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ कम पावर कंजप्शन देगा।\ और पढें: Qualcomm का आने वाला नया प्रोसेसर बढ़ा सकता है स्मार्टफोन की कीमत, जानें ऐसा क्या खास होगा इसमें
Something big is coming. 👏 https://t.co/EF1lsQZTfC और पढें: Oppo Find X10 Pro जल्द हो सकता है लॉन्च, मिलेगा 200MP कैमरा, लीक में हुआ खुलासा
— Snapdragon (@Snapdragon) February 11, 2026
लीक्स के अनुसार Galaxy S26 Ultra में 6.9-inch का बड़ा Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले मिल सकता है, जिसका रेजोल्यूशन 1400 x 3120 पिक्सल बताया जा रहा है। यह स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगी, जिससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग का अनुभव स्मूद होगा। साथ ही इसमें Corning Gorilla Armor 2 प्रोटेक्शन मिलने की संभावना है। पावर के लिए फोन में 5000mAh की बैटरी दी जा सकती है, जो 60W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। हालांकि कंपनी ने अभी आधिकारिक तौर पर इन स्पेसिफिकेशंस की पुष्टि नहीं की है, इसलिए अंतिम जानकारी लॉन्च इवेंट में ही सामने आएगी।
कैमरा फीचर्स की बात करें तो Galaxy S26 Ultra में क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिल सकता है। इसमें 200MP का प्राइमरी कैमरा, 50MP का अल्ट्रावाइड कैमरा, 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा और 10MP का एक अतिरिक्त टेलीफोटो लेंस शामिल हो सकता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information