Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ और Galaxy S26 Ultra एडवांस फीचर्स के साथ लॉन्च, जानें कीमत

Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ और Galaxy S26 Ultra से पर्दा उठा दिया गया है। इन तीनों में दमदार प्रोसेसर, डिस्प्ले से लेकर AI फीचर तक दिए गए हैं।

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 26, 2026, 12:35 AM (IST)

Samsung Galaxy S26 series

photo icon Samsung has unveiled the Galaxy S26 series at its first Galaxy Unpacked event of the year. (Image: Samsung)

Samsung ने गैलेक्सी अनपैक्ड 2026 (Samsung Galaxy Unpacked 2026) में Samsung Galaxy S26 Series को ग्लोबली लॉन्च कर दिया है। इस लाइनअप के तहत Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ और Galaxy S26 Ultra को उतारा गया है। इन तीनों में AI से लैस Now Brief और अपडेटेड Bixby दिया गया है। इनमें AMOLED स्क्रीन मिलती है। इसके अलावा, तीनों लेटेस्ट फोन में पावरफुल प्रोसेसर और 200MP तक का कैमरा दिया गया है। इनके आने से प्रीमियम सेगमेंट में Apple और OPPO को जोरदार टक्कर मिलेगी। news और पढें: Samsung ने लॉन्च किए Galaxy Buds 4 और 4 Pro, हेड जेस्चर और एडाप्टिव ANC के साथ मिलेंगे ये दमदार फीचर्स, कीमत बस इतनी

Samsung Galaxy S26 और Galaxy S26+ के स्पेसिफिकेशन

सैमसंग गैलेक्सी एस 26 में 6.3 इंच का FHD+ Infinity-O Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 2340 x 1080 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। गैलेक्सी एस 26 प्लस में 6.7 इंच की QHD+ Infinity-O Dynamic AMOLED 2X स्क्रीन दी गई है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इन दोनों पर सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass Victus 2 लगाया गया है। news और पढें: Samsung Galaxy Unpacked 2026 Live: प्राइवेसी डिस्प्ले और AI फीचर्स के साथ लॉन्च हुई Samsung की Galaxy S26 series

स्मूथ फंक्शनिंग के लिए एस 26 और एस 26 प्लस में क्रमश: Exynos 2600 व Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप दी गई है। इनमें Adreno 840 GPU मिलता है। इसके अलावा, दोनों फोन में 12GB रैम और 512GB तक स्टोरेज दी गई है। news और पढें: क्या Samsung ने बढ़ा दी Galaxy A56 5G, A36 5G, और F17 5G की कीमतें? टिप्सटर ने किया बड़ा दावा

ये दोनों मोबाइल फोन Android 16 बेस्ड One UI 8.5 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं। फोटोग्राफी के लिए दोनों में 50MP का मेन, 12MP का अल्ट्रा वाइड और 10MP का टेलीफोटो लेंस दिया गया है, जबकि सेल्फी के लिए 12MP का कैमरा मिलता है।

बैटरी और अन्य डिटेल

कंपनी ने गैलेक्सी एस 26 में 4300mAh की बैटरी दी है। इसको 25W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिला है। इसके प्लस वेरिएंट में 45 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली 4900mAh की बैटरी दी गई है। इन दोनों में वायरलेस पावर शेयर की सुविधा मिलती है। इन्हें IP68 की रेटिंग दी गई है।

Samsung Galaxy S26 Ultra में मिलेंगे ये फीचर्स

सैमसंग गैलेक्सी एस 26 अल्ट्रा दुनिया का पहला फोन है, जो प्राइवेसी Quad HD+ Infinity-O-Edge Dynamic AMOLED डिस्प्ले के साथ आया है। इसका साइज 6.9 इंच, रेजलूशन 3120 x 1440 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz है। इस पर Corning Gorilla Armor 2 लगाया गया है।

पावर के लिए इस फ्लैगशिप फोन में Conversational Bixby और Now Nudge & Now Brief जैसे एडवांस फीचर्स के साथ-साथ Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप, Adreno 840 GPU, 1 टीबी तक स्टोरेज और 16 जीबी तक रैम मिलती है।

फोटोग्राफी के लिहाज से स्मार्टफोन में OIS सपोर्ट करने वाला 200MP का प्राइमरी, 50MP का अल्ट्रा वाइड, 10MP का टेलीफोटो और 50MP का टेलीफोटो सेंसर दिया गया है। इसके जरिए 4के वीडियो शूट की जा सकती है। इसमें सेल्फी के लिए 12MP का कैमरा मिलता है।

अन्य स्पेक्स

सैमसंग गैलेक्सी एस 26 अल्ट्रा में 5000mAh की बैटरी दी गई है। इसको 60 वॉट फास्ट चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिला है। कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में 5G, 4G VoLTE, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, एनएफसी और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है।

कितनी है गैलेक्सी एस 26 सीरीज की कीमत ?

सैमसंग के अनुसार, Samsung Galaxy S26 को भारत में दो स्टोरेज ऑप्शन में उतारा गया है। इस फोन के 12GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 87,999 रुपये है। इसका 12GB+512GB स्टोरेज मॉडल 1,07,999 रुपये में मिल रहा है। इस सीरीज के Samsung Galaxy S26+ के 12GB+256GB व 12GB+512GB वेरिएंट की कीमत क्रमश: 1,19,999 रुपये व 1,39,999 रुपये रखी गई है।

लाइनअप के टॉप मॉडल यानी Samsung Galaxy S26+ की बात करें, तो इस फोन का 12GB+256GB स्टोरेज मॉडल 1,39,999 रुपये में मिलेगा। इसके 12GB+512GB स्टोरेज वेरिएंट को 1,59,999 रुपये व 16GB+1TB स्टोरेज मॉडल को 1,89,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।