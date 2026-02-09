Published By: Manisha | Published: Feb 09, 2026, 01:00 PM (IST)
Samsung Galaxy F70e 5G फोन भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी की नई Galaxy F70 सीरीज का पहला स्मार्टफोन है। फीचर्स की बात करें, तो फोन Android 16 के साथ आता है। फोन में 6.7 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 6000mAh की है। आइए जानते हैं फोन की कीमत और उपलब्धता से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: Upcoming Smartphones in February 2026: Vivo V70 सीरीज से लेकर Google Pixel 10a तक, भारत में लॉन्च होंगे ये फोन
कंपनी ने Samsung Galaxy F70e 5G फोन को 12,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। यह दाम फोन के 4GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट का है। वहीं, फोन के 6GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 14,999 रुपये है। फोन की सेल भारत में 17 फरवरी से Flipkart पर लाइव होने वाली है। इस फोन में Limelite Green और Spotlight Blue दो कलर ऑप्शन पेश किए गए हैं। और पढें: 50MP कैमरा और 6200mAh बैटरी वाले फोन पर 6800 का डिस्काउंट, यहां मिल रही धमाका Deal
Scrolling through the feed 📲 Moves stay smooth, pushing you forward
Which #GalaxyF70e 5G feature keeping you in the flow. 👇
Incredible 800 nits brightness 📱
Mega 6000mAh battery 🔋⚡
Super-smooth 120Hz refresh rate 📲🚀
Comment your answer with #FameUpwithGalaxyF70e ❤️…
— Samsung India (@SamsungIndia) February 8, 2026
फीचर्स की बात करें, तो Samsung Galaxy F70e 5G फोन Android 16-बेस्ड One UI 8 पर काम करता है। इस फोन में 6.7 इंच का HD+ डिस्प्लेदिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz व रेजलूशन 720×1,600 पिक्सल है। साथ ही इस डिस्प्ले में आपको 800 Nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर से लैस है। इस फोन में 6GB RAM व 128GB स्टोरेज ऑप्शन शामिल है।
फोटोग्राफी के लिए फोन में कंपनी ने डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है। इस सेटअप में आपको 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का डेप्थ सेंसर शामिल है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन की बैटरी 6000mAh की है। साथ ही फोन का डायमेंशन 167.4×77.4×8.2mm का है। वहीं, भार 199 ग्राम का है।
