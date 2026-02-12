Xiaomi 17 सीरीज जल्द ही भारतीय मार्केट में दस्तक दे सकती है। लॉन्च से पहले इस सीरीज के प्रीमियम स्मार्टफोन्स की भारतीय कीमतें ऑनलाइन लीक हो गई है। कंपनी इस सीरीज के तहत Xiaomi 17 और Xiaomi 17 Ultra फोन लेकर आने वाली है। वहीं, अब इनकी भारतीय कीमतें लीक में सामने आई है, जो कि पुराने मॉडल्स की तुलना में काफी ज्यादा होने वाली है। अगर आप Xiaomi फोन लवर हैं, तो इन कीमतें सुनकर हैरान होने वाले हैं। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: Xiaomi 17 Series के ग्लोबल लॉन्चिंग से पहले नए कलर्स हुई लीक, मिल सकते हैं ये फीचर्स, रिपोर्ट्स में हुआ खुलास

Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Price in India leak

टिप्स्टर Abhishek Yadav ने अपने X हैंडल के जरिए Xiaomi 17 सीरीज की भारतीय कीमतें ऑनलाइन लीक की है। लीक की मानें, तो Xiaomi 17 को कंपनी 80,000 रुपये की कीमत में पेश कर सकती है। वहीं, Xiaomi 17 Ultra फोन की कीमत 1,25,000 रुपये हो सकती है। और पढें: Xiaomi 17 और Xiaomi 17 Ultra भारत में इस महीने होंगे लॉन्च! जानें फीचर्स

🚨 Xiaomi 17 Series India Pricing 🇮🇳 और पढें: Xiaomi 17 Ultra: ग्लोबल लॉन्च से पहले कीमत, बैटरी और कलर ऑप्शन लीक I’ve heard from a source that the expected pricing could be: 💰 Xiaomi 17 – ₹80,000

💰 Xiaomi 17 Ultra – ₹1,25,000 If this turns out accurate, Xiaomi is positioning the 17 Ultra directly against Galaxy S Ultra & iPhone Pro models in… pic.twitter.com/p6209DPcpL — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) February 12, 2026



जैसे कि हमने बताया यह पिछले मॉडल्स की तुलना में काफी ज्यादा है। Xiaomi 15 फोन को कंपनी ने 64,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया था। वहीं, Xiaomi 15 Ultra फोन को 1,09,999 रुपये में पेश किया गया था। प्रीमियम मॉडल्स से इसकी तुलना करें, तो iPhone 17 Pro को कंपनी ने 1,34,900 रुपये की कीमत में पेश किया गया था। वहीं, Samsung Galaxy S25 Ultra को 1,29,999 रुपये में लाया गया था।

iPhone और Samsung के बेस मॉडल्स की कीमत की बात करें, तो iPhone 17 का 256GB स्टोरेज मॉडल 82,900 रुपये में आता है। वहीं, Samsung Galaxy S25 का 12GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल 80,999 रुपये में पेश किया गया है।

Xiaomi 17 Series leak Specs

लीक फीचर्स की बात करें, तो Xiaomi 17 और Xiaomi 17 Ultra फोन के फीचर्स ऑनलाइन लीक हो चुके हैं। लीक की बात करें, तो दोनों ही फोन Leica ब्रांडेड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप से लैस हो सकते हैं, जिसमें आपको 50MP का कैमरा मिलेगा। वहीं, Xiaomi 17 Ultra में 6.9 इंच का 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है। स्टैंडर्ड मॉडल में 6.3 इंच का डिस्प्ले मिल सकता है।