इस iPhone पर मिल रहा 2995 का डिस्काउंट, दोबारा नहीं मिलेगा सस्ते में खरीदने का मौका

iphone 16e Gets 2995 discount Flipkart valentine day offer price specification: आईफोन 16ई पर 2 हजार से ज्यादा का डिस्काउंट मिल रहा है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Feb 12, 2026, 11:26 AM (IST)

Iphone 16e Screen

आईफोन 16ई में 6.1 इंच का OLED सुपर रेटिना एक्सडीआर डिस्प्ले है। इसकी ब्राइटनेस 800 निट्स और रेजलूशन 2532×1170 पिक्सल है। इसको HDR का सपोर्ट मिला है। इस पर Ceramic Shield लगाई गई है।

Iphone 16e Performance

iphone 16e में A18 3nm चिप दी गई है, जिससे डिवाइस स्मूथली काम करता है। इसके साथ आईफोन में 512 जीबी तक की स्टोरेज मिलती है।

Iphone 16e Camera

कंपनी ने iphone 16e में 48MP का कैमरा दिया है। यह वाइड एंगल लेंस है। इसका अपर्चर f/1.6 है। यह ट्रू टोन, फोटोनिक इंजन और एचडीआर सपोर्ट करता है। इसके कैमरे से 4के वीडियो शूट की जा सकती है।

Iphone 16e Front Camera

सेल्फी के लिए iphone 16e में 12MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर ƒ/1.9 है। इसको ऑटो-फोकस का सपोर्ट मिला है। इससे भी 4के वीडियो शूट की जा सकती है।

Iphone 16e Battery

iphone 16e में इन-बिल्ट बैटरी दी गई है। कंपनी का कहना है कि इसकी बैटरी सिंगल चार्ज में 26 घंटे का बैकअप देती है। इसको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिला है।

Iphone 16e Connectivity

सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए iphone 16e में ई-सिम, फिजिकल सिम, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, एनएफसी और चार्जिंग पोर्ट मिलता है। इसकी डायमेंशन 146.7×71.5×7.8mm है। इसका वजन 167 ग्राम है।

Iphone 16e Price in India

iphone 16e शॉपिंग वेबसाइट Flipkart पर लिस्ट है। इस आईफोन के 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 59,900 रुपये है। इसका 256GB स्टोरेज मॉडल का प्राइज 69,900 रुपये रखा गया है।

Iphone 16e Deals

iphone 16e को SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर 2995 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस फोन को 2846 रुपये की EMI पर खरीदा जा सकता है। इस पर एक्सचेंज ऑफर भी है।