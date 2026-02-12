comscore
Xiaomi X Pro QLED 2026 75-Inch TV भारत में लॉन्च डेट का हुआ ऐलान, मिलेंगे भर-भर के फीचर्स

Xiaomi ने अपने नए X Pro QLED 2026 75-inch स्मार्ट टीवी की भारत में लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया है। इस TV में बड़े 75-inch डिस्प्ले के साथ बेहतरीन फीचर्स मिलेंगे। आइए जानते हैं...

Edited By: Ashutosh Ojha | Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 12, 2026, 05:40 PM (IST)

Xiaomi X Pro QLED 2026

photo icon Xiaomi X Pro QLED 2026

Xiaomi ने अपने नए X Pro QLED (2026) 75-inch स्मार्ट टीवी की भारत में लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि यह टीवी 19 फरवरी 2026 को भारत में उपलब्ध होगा। यह टीवी कंपनी की ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर के माध्यम से खरीदी जा सकेगी। पिछले साल Xiaomi ने X Pro QLED (2025) सीरीज लॉन्च की थी, जिसमें 43-inch, 55-inch और 65-inch डिस्प्ले के ऑप्शन थे। अब कंपनी इस सीरीज को और बड़ा करते हुए 75-inch डिस्प्ले के साथ पेश करने जा रही है। news और पढें: 55dB ANC के साथ लॉन्च हुए Redmi Buds 8 Pro, मिलेंगे ये खास फीचर्स

इस टीवी का डिजाइन

नए Xiaomi X Pro QLED (2026) टीवी में दो-तरफा स्पीकर सेटअप और स्लिम बेजल्स दिए गए हैं। कंपनी ने अपने पोस्ट में कहा है कि टीवी में CineMagiQ और MaxMagiQ फीचर्स होंगे, जो पिछले साल के मॉडल में भी मौजूद थे। टीवी के साथ स्टैंड भी मिलेगा, लेकिन कंपनी की उम्मीद है कि वाल माउंट का ऑप्शन भी उपलब्ध होगा, फिलहाल बाकी टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकेशन और कीमत के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। news और पढें: Vivo X300 Ultra लॉन्च से पहले लीक में हुआ बड़ा खुलासा, जानें डिस्प्ले और डिजाइन में क्या होगा खास

पिछली सीरीज के फीचर्स

इस टीवी की पिछली X Pro QLED (2025) सीरीज 4K रिजॉल्यूशन (3840×2160 Pixel), 178 डिग्री व्यूइंग एंगल, Dolby Vision, HDR10+ सपोर्ट और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आई थी। इसमें Xiaomi का Vivid Picture Engine 2 और DLG (Dual Line Gate) टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी। 65-inch फ्लैगशिप मॉडल में 34W का स्पीकर यूनिट था, जो Xiaomi Sound, Dolby Audio, DTS:X और DTS Virtual: X टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। news और पढें: Oppo Reno 15 Pro Mini: भारत में जल्द होने वाला है लॉन्च, जानें स्पेसिफिकेशन

इस नए 75-inch मॉडल के फीचर्स

Xiaomi X Pro QLED (2026) टीवी को क्वाड-कोर A55 चिपसेट और Mali-G52 MC1 GPU के साथ पेश किया जाएगा। इसमें 2GB RAM और 32GB की इंटरनल स्टोरेज भी होगी। टीवी में MagiQ फीचर के जरिए कलर और तस्वीरें ज्यादा वास्तविक दिखेंगी, इसके अलावा Filmmaker Mode भी दिया जाएगा।