अगस्त में लॉन्च होने वाले हैं ये 8 धमाकेदार स्मार्टफोन, मिलेंगे भर-भर के फीचर्स

अगस्त का महीना टेक लवर्स के लिए बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस महीने कई बड़े ब्रांड अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले हैं। इनमें दमदार प्रोसेसर, शानदार कैमरा, बड़ी बैटरी, AI फीचर्स और प्रीमियम डिस्प्ले जैसे कई नए अपग्रेड देखने को मिलेंगे। चाहे आपका बजट कम हो या आप फ्लैगशिप फोन खरीदना चाहते हों, इस महीने हर कैटेगरी में नए विकल्प मिलने वाले हैं।

Pixel 11 Series

गूगल 12 अगस्त को अपने Made by Google इवेंट में Pixel 11 Series लॉन्च करेगा। इस सीरीज में Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL और Pixel 11 Pro Fold शामिल होंगे। इन सभी फोन में नया Tensor G6 प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है, जिससे AI फीचर्स और परफॉर्मेंस बेहतर होगी। इसके अलावा सैमसंग का M16 OLED डिस्प्ले, MediaTek M90 मॉडेम और Titan M3 सिक्योरिटी चिप भी मिल सकती है। भारत में इसकी बिक्री Flipkart के जरिए होगी।

Vivo S2

भारत में 6 अगस्त को पेश करेगा Vivo S2, ये S सीरीज का फोन होगा। इसमें MediaTek Dimensity 7360 Turbo प्रोसेसर, 6.83 इंच का 1.5K Curved pOLED डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट मिलने की उम्मीद है। इसमें अलावा 7050mAh की बड़ी बैटरी होगी, जो 44W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। फोटोग्राफी के लिए 50MP Sony IMX852 सेंसर और 32MP फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है। फोन IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आ सकता है।

Redmi Note 17 5G

Redmi Note 17 5G अपनी 8000mAh की बड़ी बैटरी की वजह से चर्चा में है। इसमें AMOLED डिस्प्ले और Snapdragon 4 Gen 4 प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है। फोन में 50MP का रियर कैमरा और 8MP का सेल्फी कैमरा दिया जा सकता है। बेस मॉडल में 6GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलने की संभावना है। आपको बता दें ये भारत में Amazon और Xiaomi India की वेबसाइट पर मिलेगा। ये फोन 6 अगस्त को लॉन्च होगा।

Poco M8 Power

Poco M8 Power भारत में 4 अगस्त को आएगा। इसमें AMOLED डिस्प्ले और 8000mAh की बड़ी बैटरी मिल सकती है। माना जा रहा है कि इसके फीचर्स Redmi Note 17 5G जैसे होंगे। इसमें Snapdragon 4 Gen 4 प्रोसेसर, 7 इंच की AMOLED स्क्रीन, 8GB तक RAM और 256GB तक स्टोरेज मिल सकती है। यह फोन Flipkart के जरिए खरीदा जा सकेगा।

Oppo A7 Pro Max

ये फोन 4 अगस्त को चीन में लॉन्च करेगा। यह फोन Dark Mountains, Riding the Waves और The Future is Bright जैसे नए कलर्स में आएगा। कंपनी इसे 8GB + 128GB, 12GB + 256GB और 12GB + 512GB स्टोरेज वेरिएंट में पेश करेगी। फिलहाल चीन में इसकी प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि इसके बाकी फीचर्स का खुलासा लॉन्च के समय किया जाएगा।

Redmi K100 Series

ये सीरीज 11 अगस्त को चीन में ही लॉन्च होगी। इस सीरीज में Redmi K100 Pro और Redmi K100 Pro Max शामिल होंगे। लीक्स के अनुसार Redmi K100 Pro में Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर, 16GB तक RAM और 8500mAh की बड़ी बैटरी मिल सकती है। इसके साथ 100W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलने की उम्मीद है।

Huawei Nova 16 SE

Huawei भी चीन में 5 अगस्त को Nova 16 SE लॉन्च करेगा। यह फोन फिलहाल प्री-रिजर्वेशन के लिए उपलब्ध है। इसमें 6.84 इंच का 1.5K LTPS डिस्प्ले, Kirin 8020 प्रोसेसर और 8500mAh की बड़ी बैटरी मिलने की संभावना है। साथ ही 66W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया जा सकता है।

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Samsung Galaxy F70 Pro 5G

सैमसंग का ये डिवाइस आज यानी 3 अगस्त लॉन्च हो चुका है। इसकी शुरुआती कीमत 25,999 रुपये होगी। फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला Full HD+ Super AMOLED डिस्प्ले, Gorilla Glass Victus+ प्रोटेक्शन और Snapdragon प्रोसेसर है। कैमरे की बात करें तो इसमें 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा है। यह फोन Flipkart और Samsung की वेबसाइट पर उपलब्ध है।