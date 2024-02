Samsung Galaxy F15 5G फोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। यह कंपनी का अपकमिंग बजट फोन होगा, जिसे अगले महीने भारत में लॉन्च किया जा रहा है। लॉन्च से पहले कंफर्म हो गया है कि इसे Flipkart के जरिए खरीदा जा सकेगा। फ्लिपकार्ट लिस्टिंग के जरिए फोन के कुछ फीचर्स की जानकारी सामने आ चुकी है। फीचर्स की बात करें, तो सैमसंग के इस फोन में आपको sAMOLED डिस्प्ले मिलेगा। इसके अलावा, फोन में 6000mAh की जंबो बैटरी दी जाएगी।

कंपनी ने Samsung Galaxy F15 5G फोन की लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। यह फोन 4 मार्च को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च से पहले सैमसंग का यह फोन Flipkart पर लिस्ट हो गया है, जिससे इसकी उपलब्धता की जानकारी रिवील हो गई है। यह फोन खरीद के लिए फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध होगा। इसके अलावा, फ्लिपकार्ट लिस्टिंग के जरिए फोन के कई फीचर्स की डिटेल्स भी रिवील हो गई है।

@MediaTekIndia Well, say no to compromises and yes to #Fun because the #GalaxyF15 5G with segment only* 6000mAh Battery, sAMOLED Display, 4gen android upgrades all #PoweredByMediaTek Dimensity 6100+ processor is launching on 4th March, 12 noon. Get notified:… https://t.co/aLNgjoLvKz pic.twitter.com/AXPTKDRATS

— Samsung India (@SamsungIndia) February 21, 2024