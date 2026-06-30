Samsung Galaxy A27 5G फोन 50MP कैमरा के साथ भारत में लॉन्च, 6 सालों तक रहेगा नया जैसा

Samsung Galaxy A27 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी की मौजूदा Galaxy A सीरीज का सबसे लेटेस्ट एडिशन है। फीचर्स की बात करें, तो सैमसंग कंपनी ने इस फोन में 6.7 इंच का FHD+ Super AMOLED डिस्प्ले दिया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने इसके साथ LPDDR5X RAM व UFS 3.1 स्टोरेज दी है। फोटोग्राफी के लिए 50MP का प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट के साथ मिलता है। फोन की बैटरी 5000mAh की है, जिसके साथ 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलत है। आइए जानते हैं फोन की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: Samsung Galaxy M47 5G फोन 6000mAh बैटरी के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

Samsung Galaxy A27 5G price in India

कंपनी ने Samsung Galaxy A27 5G को 28,999 रुपये की कीमत में पेश किया है। यह दाम फोन के 6GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल का है। फोन के 8GB RAM व 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 31,999 रुपये है। वहीं, टॉप 8GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 37,499 रुपये है। फोन की सेल 3 जुलाई से भारत में शुरू होगी। इस फोन में कंपनी ने Light Green, Light Pink और Black कलर ऑप्शन पेश किए हैं। लॉन्च ऑफर के तहत फोन पर 3000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर भी मिलेगा। और पढें: 20,000 रुपए से कम में खरीदें ये 8 धांसू टैबलेट, कम कीमत में मिलेंगे ज्यादा फीचर्स

Samsung Galaxy A27 5G specifications

फीचर्स पर नजर डालें, तो सैमसंग गैलेक्सी ए27 5जी फोन में 6.7 इंच का FHD+ Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz है। वहीं, इसके साथ Corning Gorilla Glass Victus+ प्रोटेक्शन भी दिया गया है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने इसमें 8GB तक RAM व 256GB तक की स्टोरेज दी है। यह फोन Android 16-बेस्ड One UI 8.5 पर काम करता है। कंपनी इस फोन के साथ 6 साल तक का सिक्योरिटी अपडेट और 6 साल तक का एंड्रॉइड अपडेट भी देगी।

फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट के साथ आता है। इसके साथ 5MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 2MP का मैक्रो सेंसर दिया गया है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 12MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है। फोन की बैटरी 5000mAh की है, जिसके साथ 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

स्पेसिफिकेशन डिटेल्स डिस्प्ले 6.7 इंच FHD+ Super AMOLED रिफ्रेश रेट 120Hz डिस्प्ले प्रोटेक्शन Corning Gorilla Glass Victus+ प्रोसेसर Snapdragon 6 Gen 3 रैम 8GB तक स्टोरेज 256GB तक ऑपरेटिंग सिस्टम Android 16 आधारित One UI 8.5 Android अपडेट 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट 6 साल तक रियर कैमरा 50MP (OIS) + 5MP अल्ट्रा-वाइड + 2MP मैक्रो फ्रंट कैमरा 12MP बैटरी 5000mAh फास्ट चार्जिंग 25W अन्य फीचर्स 120Hz AMOLED डिस्प्ले, Gorilla Glass Victus+, OIS कैमरा, लंबे समय तक सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट

Samsung Galaxy A27 5G को इन फोन से मिलेगी टक्कर

Vivo T5 Pro

Vivo T5 Pro को 32,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस फोन में 6.83 इंच का डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP प्राइमरी कैमरा दिया गया है। वहीं, फोन की बैटरी 9020mAh की है।

OnePlus Nord CE 6 5G

Add Techlusive as a Preferred Source

OnePlus Nord CE 6 5G को 33,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस फोन मे 6.78 इंच का डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। फोन की बैटरी 8000mAh की है।