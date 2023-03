Samsung फोल्ड स्मार्टफोन सेगमेंट का एक लोकप्रिय ब्रांड हैं। साल 2018 में कंपनी ने अपना लेटेस्ट फोल्ड सेगमेंट का स्मार्टफोन पेश किया था, हालांकि अभी भी Apple और Google जैसे ब्रांड अपने फोल्ड स्मार्टफोन को लॉन्च नहीं कर पाए हैं। अब सैमसंग अन्य कंपनियों से और एकदम आगे निकलने जा रहा है। लेटेस्ट जानकारी के मुताबिक, कोरियाई कंपनी तीन फोल्ड वाला स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है। दरअसल, रिपोर्ट्स में दावा किया है कि यह नेक्स्ट लेवल का फोल्ड स्मार्टफोन होगा। Also Read - Samsung Galaxy Z Fold 5 का कैमरा सेटअप रिवील, लॉन्चिंग से पहले जानें खूबियां

दरअसल, टिप्स्टर योगेश बरार ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर Tweet करके जानकारी दी है। यह ट्राई फोल्ड स्मार्टफोन साल 2023 में Samsung Galaxy Z Fold 5 और Galaxy Z Flip 5 के साथ लॉन्च हो सकता है। हालांकि अभी हम इस तरह की लीक्स की पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि इससे पहले भी ट्राई फोल्ड को लेकर जानकारी सामने आई थीं, जिन्हें बाद में कंपनी ने झूठा बता दिया था। Also Read - Tecno का पहला Foldable Phone लॉन्च, ये है Dimensity 9000+ चिपसेट वाला दुनिया का पहला फोल्ड फोन

फोल्ड स्मार्टफोन के फायदों की बात करें तो यह एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली डिस्प्ले दी जाती है, जिसमें हिंज का उपयोग किया जाता है। फोल्ड होने की वजह से एक बड़ी स्क्रीन वाले फोन को आसानी से पॉकेट में रखा जा सकता है और इसे कैरी करना बहुत ही आसान है।

टिप्स्टर ने ट्वीट किया

There is no Galaxy S23 FE in the development chain unlike what the recent rumours have been pointing..

Samsung is instead working on the improved Z Fold 5 & Flip 5 along with a Tri-Fold that might finally ship this year

FE fans should look elsewhere…

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) March 24, 2023