मार्केट में तहलका मचाने आ रहा Redmi का नया फोन, 9000mAh से है लैस

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 19, 2026, 12:26 PM (IST)
Xiaomi के सब-ब्रांड Redmi ने पिछले कई महीनों से चर्चा में बने Redmi Turbo 5 Max की लॉन्चिंग हाल ही में कंफर्म की। कुछ दिन पहले डिवाइस की प्राइस रेंज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टीज की गई। अब कंपनी ने अपकमिंग फोन की चिपसेट, बैटरी और डिजाइन रिवील किया है। इसके साथ कैमरा और डिस्प्ले से जुड़ी डिटेल भी मिली है। आइए जानते हैं… और पढें: Redmi लाया धाकड़ Earbuds, 36 घंटे चलेगी बैटरी
गैजेट्स 360 की रिपोर्ट के मुताबिक, Redmi Turbo 5 Max को 9000mAh की जंबो बैटरी के साथ लाया जाने वाला है। यह बैटरी 10,000mAh क्षमता वाली बैटरी के समान काम करेगी। फोटो क्लिक करने के लिए फोन के रियर पैनल में Pill-शेप वाला डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। इसके लेफ्ट साइड में कंपनी का नाम भी लिखा है। और पढें: Redmi Note 15 Pro 5G Series की भारत में लॉन्चिंग कंफर्म, मिलेगा 200MP का कैमरा
यह स्मार्टफोन Ocean Breeze Blue कलर ऑप्शन में अवेलेबल है। इसके राइट साइड में वॉल्यूम और पावर बटन हैं। वहीं, लेफ्ट साइड को पूरा खाली रखा गया है। इसका बैक-पैनल फाइबर ग्लास का बना है। इसके फ्रंट में पंच-होल कटआउट वाला डिस्प्ले दिया गया है। इसके बेजल बहुत पतले हैं।
कंपनी की मानें, तो रेडमी टर्बो 5 मैक्स MediaTek Dimensity 9500s चिपसेट से लैस होगा, जिसे पिछले महीने लॉन्च किया गया है। यह दुनिया का पहला डिवाइस है, जो इस प्रोसेसर के साथ आने वाला है। इसके अलावा, हैंडसेट में Android 16 वाला ऑपरेटिंग सिस्टम भी मिल सकता है।
रेडमी टर्बो 5 मैक्स को इस महीने के अंत तक लॉन्च करने की पुष्टि की गई है, लेकिन अभी तक लॉन्च डेट की घोषणा नहीं की गई है। माना जा रहा है कि इस फोन के आने से बाजार में कंपनियों के बीच फोन्स को लेकर प्रतिस्पर्धा कई गुना बढ़ जाएगी।
बता दें कि रेडमी ने इस महीने की शुरुआत में REDMI Note 15 5G को भारत में उतारा था। इस फोन की कीमत मिड रेंज में रखी गई है। इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 2392×1080 पिक्सल रेजलूशन और 3200 निट्स पीक ब्राइटनेस वाला FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है। पावर के लिए हैंडसेट में Snapdragon 6 Gen 3 चिप और 256GB तक इंटरनल स्टोरेज दी गई है।
इस मोबाइल फोन में 108MP का प्राइमरी सेंसर और 8MP का अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस मिलता है, जबकि फ्रंट में 20MP का कैमरा दिया गया है। इसमें Dolby Atmos वाला स्टीरियो स्पीकर भी हैं। इस स्मार्टफोन की बैटरी 5520mAh की है। इसको 45 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है।
