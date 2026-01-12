Redmi Pad 2 Pro 5G की सेल भारत में आज से शुरू हो गई है। यह कंपनी का लेटेस्ट टैब है। फीचर्स की बात करें, तो इस टैब में कंपनी ने 12.1 इंच का डिस्प्ले दिया है। इसके अलावा, यह टैब Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर से लैस है। इसके अलावा, टैब में 12000mAh की बैटरी मिलती है। ऑडियो के लिए इसमें क्वाड स्पीकर्स मौजूद है। साथ ही इसमें 13MP का बैक कैमरा मौजूद है। वहीं, सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। आइए जानते हैं टैब की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: Redmi Pad 2 Pro 5G टैब 12,000mAh बैटरी के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

Redmi Pad 2 Pro 5G Price in India and Sale

कंपनी ने Redmi Pad 2 Pro 5G को 22,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। यह दाम टैब के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट का है। इसके साथ टैब के वाई-फाई वाले 8GB RAM + 256GB स्टोरेज की कीमत 25,999 रुपये है। टैब के 8GB RAM + 256GB के 5G मॉडल की कीमत 27,999 रुपये है। जैसे कि हमने बताया इस टैब की सेल भारत में आज से शुरू हो गई है। ऑफर की बात करें, तो Xiaomi कंपनी टैब पर 2000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर भी दे रही है। और पढें: Redmi Pad 2 Pro 5G की भारतीय कीमत ऑनलाइन लीक, 6 जनवरी को है ग्रैंड लॉन्चिंग

Redmi Pad 2 Pro 5G Specifications, Features

फीचर्स की बात करें, तो Redmi Pad 2 Pro 5G में 12.1 इंच का 2.5K डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रेजलूशन 2,560×1,600 पिक्सल है। वहीं, रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इसके अलावा, टैब Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने इसमें 8GB LPDDR4x RAM व 256GB of UFS 2.2 स्टोरेज दी है। फोटोग्राफी के लिए टैब में 13MP का मेन रियर कैमरा दिया है। इसके साथ सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए टैब में 8MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है। और पढें: REDMI Pad 2 Pro 5G की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, 12.1 इंच बड़ी स्क्रीन के साथ मिलेगी 12000mAh जंबो बैटरी

इस टैब में 12,000mAh की बैटरी दी गई है, जिसके साथ आपको 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। इसके साथ टैब में 27W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.4 सपोर्ट मौजूद है।