9000mAh बैटरी के साथ जल्द लॉन्च होगा Redmi का ये फोन, इतनी हो सकती है कीमत

Redmi अपनी नई Turbo Series के स्मार्टफोन Redmi Turbo 5 Max को चीन में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने अब इस फोन के लिए प्री-ऑर्डर लेना भी शुरू कर दिया है हालांकि लॉन्च की सटीक तारीख अभी घोषित नहीं की गई है लेकिन कंपनी ने फोन की बैटरी और चार्जिंग स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारी शेयर कर दी है। यह फोन 9000mAh की बड़ी बैटरी के साथ आएगा और इसमें MediaTek Dimensity 9500s चिपसेट मिलेगा। Dimensity 9500s चिपसेट का इस्तेमाल करने वाला यह फोन अपनी सीरीज में पहले फोन में से एक होगा। और पढें: मार्केट में तहलका मचाने आ रहा Redmi का नया फोन, 9000mAh से है लैस

चार्जिंग और बैटरी

कंपनी ने हाल ही में Weibo पर जानकारी दी कि Redmi Turbo 5 Max 100W फास्ट चार्जिंग और 27W रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। यह फोन 100W PPS (Programmable Power Supply) प्रोटोकॉल के साथ आएगा। यह 100W चार्जिंग पुराने Redmi Turbo 4 और Turbo 4 Pro की 90W चार्जिंग से बेहतर है। पिछले मॉडल Turbo 4 Pro में 7550mAh और Turbo 4 में 6550mAh की बैटरी थी, जो Turbo 5 Max की 9000mAh बैटरी के मुकाबले छोटी है। Turbo 4 और Turbo 4 Pro में 22.5W रिवर्स चार्जिंग थी, जबकि नया फोन 27W रिवर्स चार्जिंग दे रहा है, जिससे आप बाकी डिवाइस को आसानी से चार्ज कर सकते हैं।

डिजाइन और कैमरा

डिजाइन की बात करें तो Redmi Turbo 5 Max में CNC मेटल फ्रेम और फाइबरग्लास रियर पैनल दिया गया है। फोन में पिल-शेप्ड कैमरा मॉड्यूल है जिसमें दो सेंसर होंगे। इसमें 50MP का OIS सपोर्ट वाला रियर कैमरा मिलेगा। इसके अलावा फोन में 6.5 inch का LTPS फ्लैट डिस्प्ले और लगभग 1.5K रिजॉल्यूशन होने की उम्मीद है। MediaTek Dimensity 9500s चिपसेट की मदद से फोन बेहतर परफॉर्मेंस और लो पावर कंजम्पशन दोनों देगा।

Trending Now

कीमत क्या है और प्री-ऑर्डर कैसे करें

Redmi Turbo 5 Max की कीमत लगभग CNY 2500 यानी करीब 33,000 रुपये रखी गई है। फोन के लॉन्च और नई जानकारी की घोषणा आने वाले दिनों में हो सकती है। चीन में Xiaomi Mall के माध्यम से अब प्री-रेजर्वेशन शुरू हो गए हैं, जिससे ग्राहक पहले से अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं।