Realme P4R 5G स्मार्टफोन की लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। यह कंपनी का लेटेस्ट P सीरीज का फोन होने वाला है, जो कि यूजर्स को जंबो बैटरी प्रोवाइड करने वाला है। फोन की सेल Flipkart पर उपलब्ध होने वाली है। फ्लिपकार्ट पर फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है। इस साइट के जरिए के कई फीचर्स लॉन्च से पहले सामने आ चुके हैं। रियलमी का यह फोन 8000mAh बैटरी के साथ आने वाला है। इसके साथ फोन में 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा, कंपनी फोन में 1200 Nits की ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले भी देने वाली है। यहां जानें फोन से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: 1000 रुपये से कम महीना देकर घर लाएं धाकड़ स्मार्टफोन, मिलेंगे दमदार बैटरी और कैमरा जैसे फीचर्स

Realme India ने अपने ऑफिशियल X हैंडल के जरिए फोन की लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। यह फोन भारत में 10 जून दोपहर 12 बजे लॉन्च होने वाला है। जैसे कि हमने बताया इस फोन को आप Flipkart के जरिए खरीद सकेंगे। फ्लिपकार्ट पर फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है। और पढें: 8000mAh बैटरी वाले Realme फोन की पहली सेल, मिलेगी 3400 की बंपर छूट



Realme P4R 5G Specs

कंपनी Realme P4R 5G फोन में 1200 Nits ब्राइटनेस वाला Ultra Sunlight डिस्प्ले देने वाली है। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 144Hz का होगा। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 6300 5G प्रोसेसर से लैस होगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जो कि Ai कैमरा होगा। कंपनी ने फोन की मजबूती पर भी काम किया है। यह फोन Military Grade Certified होने वाला है। पानी से बचने के लिए फोन में IP65 रेटिंग मिलेगी। साथ ही फोन में 14GB RAM व 256GB स्टोरेज मिलने वाली है। फोन की बैटरी 8000mAh की है, जिसके साथ आपको 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मौजूद होगा। इस फोन को Titanium Glare, Silver Glare और Lavender Glare कलर ऑप्शन के साथ पेश करने वाली है।

फोन के डिजाइन की बात करें, तो फोन के बैक पर वर्गाकार कैमरा मॉड्यूल दिया जाने वाला है। इस फोन के बैक पर डुअल रियर कैमरा सेटअप मौजूद होगा। इसके साथ फोन में LED फ्लैश को भी जगह दी गई है।

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इन स्मार्टफोन से मिलेगी टक्कर

Realme P4R 5G स्मार्टफोन 8000mAh बैटरी के साथ आने वाला है। हालांकि, मार्केट में इससे ज्यादा बैटरी फोन मौजूद है। POCO X8 Pro Max की बात करें, तो यह फोन 8500mAh बैटरी के साथ आता है। Realme NARZO Power 5G फोन 10001mAh बैटरी के साथ पेश किया गया है। वहीं, दूसरी ओर OnePlus Nord CE6 फोन को 8000mAh बैटरी मिलती है।