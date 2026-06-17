8000mAh बैटरी वाले Realme P4R 5G की पहली सेल, मिलेगा जबरदस्त डिस्काउंट

Realme P4R 5G की आज यानी 17 जून को भारत में पहली सेल है। इस डिवाइस को दोपहर 12 बजे से Flipkart और ऑफिशियल वेबसाइट से बंपर डिस्काउंट पर खरीदा जा सकेगा। इस डिवाइस में फास्ट चार्जिंग से लैस 8000mAh की तगड़ी बैटरी मिलती है। इसमें एचडी प्लस स्क्रीन दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। इसके साथ फोन मीडियाटेक चिप, 6 जीबी रैम और 2 टीबी तक एक्सपेंड होने वाली 256 जीबी की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। और पढें: Vivo T5 Pro 5G खरीदने का है प्लान, Amazon या फिर Flipkart, जानें कहां मिल रहा सस्ता

Realme P4R 5G की कीमत और ऑफर

रियलमी ने पी-सीरीज के नए स्मार्टफोन रियलमी पी4आर को तीन स्टोरेज ऑप्शन में उतारा है। इस फोन के 4GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 18,999 रुपये है। इसका 6GB+128GB 20,999 रुपये और 6GB+256GB स्टोरेज 22,999 रुपये में मिल रहा है। इस पर 2000 रुपये का डिस्काउंट और 850 रुपये का कैशबैक मिलेगा। इसे 824 रुपये की किफायती EMI पर भी खरीदा जा सकेगा। और पढें: Infinix Smart 20 की पहली सेल आज, जानिए कीमत से लेकर ऑफर तक सबकुछ

Realme P4R 5G के फीचर्स

Feature Details Operating System Android 16 based Realme UI 7.0 Processor MediaTek Dimensity 6300 (6nm) GPU Arm Mali-G57 MC2 RAM Up to 6GB Storage Up to 256GB Internal Storage Display Size 6.8-inch IPS LCD Resolution 1570 × 720 pixels (HD+) Refresh Rate 144Hz Touch Sampling Rate 180Hz Peak Brightness 1200 nits Rear Camera 50MP (GC50F6 Sensor), f/1.8 Aperture Rear Video Recording 1080p at 60fps Front Camera 8MP Selfie Camera, f/2.0 Aperture Front Video Recording 1080p at 30fps Battery Capacity 8000mAh Charging 45W Fast Charging IP Rating IP65 Durability Certification MIL-STD-810H Fingerprint Sensor Yes Face Unlock Yes Connectivity 5G, 4G, Dual SIM, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB Type-C Navigation Systems GPS, GLONASS, Galileo, QZSS Speaker Bottom-Firing Speaker Dimensions 166.47 × 77.23 × 8.88 mm Weight 224g

रियलमी पी4आर 5जी एंड्रॉइड 16 (Android 16) बेस्ड realme UI 7.0 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 6300 6nm प्रोसेसर, Arm Mali-G57 MC2 GPU, 6 जीबी तक रैम और 256 जीबी इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसमें 6.8 इंच का 1570×720 पिक्सल रेजलूशन वाला HD+ IPS LCD डिस्प्ले मिलता है। इसका टच सैम्पलिंग रेट 180 हर्ट्ज और ब्राइटनेस 1200 निट्स है। इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है।

कैमरा

इस स्मार्टफोन में 50MP का बैक कैमरा दिया गया है। यह GC50F6 सेंसर है। इसका अपर्चर f/1.8 है। इससे 1080p 60 fps में वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 8MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.0 है। इसमें 1080p 30 fps में वीडियो शूट करने की सुविधा मिलती है।

बैटरी

यह मोबाइल फोन 8000mAh जंबो बैटरी के साथ आता है। इसे 45 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है। इसे IP65 की रेटिंग दी गई है। इसे MIL-STD 810H का सर्टिफिकेशन भी मिला है। इसकी डायमेंशन 166.47×77.23×8.88mm और वजन 224 ग्राम है। इसके बॉटम में स्पीकर दिया गया है।

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अन्य डिटेल

कनेक्टिविटी के लिहाज से पी4आर स्मार्टफोन में 5जी, 4जी, सिम कार्ड स्लॉट, वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, GLONASS, Galileo, QZSS और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया है। इसके अलावा, फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर भी मिलता है।