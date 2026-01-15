Realme P4 Power 5G स्मार्टफोन जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है। हाल ही में कंपनी ने रियलमी के अपकमिंग स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्चिंग को टीज किया था। हालांकि, कंपनी ने उस वक्त फोन के नाम को रिवील नहीं किया था। हालांकि, अब कंपनी से हेड ने इस फोन के नाम से पर्दा उठा दिया है। यह फोन Realme P4 Power 5G होगा। इसके साथ ही फोन के कई पावरफुल फीचर्स की भी जानकारी दी गई है। कहा जा रहा है कि कंपनी अपने इस फोन में 6000mAh नहीं, 7000mAh नहीं बल्कि 10,000mAh बैटरी देने वाली है। यहां जानें फोन से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: 200MP कैमरे वाला Realme फोन हुआ 3000 रुपये Sasta, यहां मिल रही धमाका Deal

Realme P4 Power 5G India Launch Soon

Realme के ग्लोबल मार्केट के प्रोडक्ट मार्केटिंग हेड Francis Wong ने अपने X हैंडल के जरिए नए रियलमी फोन की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हाल ही में टीज हुआ रियलमी फोन असल में Realme P4 Power 5G होने वाला है। Flipkart पर लाइव माइक्रोसाइट इस फोन को डेडिकेटेड है। फ्लिपकार्ट लिस्टिंग से रिवील होता है कि यह फोन जल्द ही भारत में लॉन्च किया जा सकता है। इतना ही नहीं कंपनी के हेड ने इस पोस्ट के जरिए फोन के कुछ फीचर्स की जानकारी भी टीज की है। और पढें: Realme P5 जल्द भारत में हो सकता है लॉन्च, Flipkart पर टीजर हुआ LIVE

Talking about the phone you just saw yesterday. #realmeP4Power pic.twitter.com/uKtYN665fj — Francis Wong （王硕） (@FrancisRealme) January 15, 2026



फीचर्स की बात करें, तो Realme P4 Power 5G को लेकर कहा जा रहा है कि यह दमदार बैटरी लाइफ के साथ आने वाला है। यह फोन सिंगल चार्ज पर 1 नहीं बल्कि 1.5 दिन तक की यूसेज प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा, फोन का वजन 218 ग्राम होने वाला है। फोन में 27W रिवर्स टार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा। इसके साथ यह फोन Bypass charging सपोर्ट के साथ दस्तक देगा।

पुरानी लीक रिपोर्ट्स का रूख करें, तो कुछ समय पहले ही एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि जल्द ही Realme P सीरीज का फोन मॉडल नंबर RMX5107 के साथ BIS (Bureau of Indian Standards) पर स्पॉट किया गया है। कंपनी इस फोन को 10,000mAh बैटरी के साथ पेश कर सकती है। यह रियलमी की अब-तक की सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन होगा। ऐसे में माना जा सकता है कि यह फोन रियलमी पी4 पावर 5जी हो सकता है और कंपनी इसी फोन को 10,000mAh जैसी धाकड़ बैटरी के साथ पेश कर सकती है।

Realme P4 5G

Realme P4 5G फोन को पिछले साल अगस्त में लॉन्च किया गया था, जिसकी कीमत 18499 रुपये थी। इस फोन को कंपनी ने 7000mAh जंबो बैटरी के साथ पेश किया था, जिसके साथ 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।