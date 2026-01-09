Realme Neo 8 की लॉन्च डेट कंफर्म, इस तारीख को दमदार फीचर्स के साथ करेगा एंट्री

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 09, 2026, 10:34 PM (IST)
Realme ने अपने नए स्मार्टफोन Realme Neo 8 की चीन लॉन्च डेट का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। यह फोन 12 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे (भारतीय समय अनुसार 12 बजे) लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने लॉन्च डेट के साथ-साथ इसके डिस्प्ले से जुड़ी अहम जानकारी भी टीज की है। Realme ने कंफर्म किया है कि इस फोन में Samsung Display का पैनल इस्तेमाल किया गया है। पहले से सामने आई लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस डिस्प्ले में 165Hz रिफ्रेश रेट मिलने की उम्मीद है, जिससे गेमिंग और स्क्रॉलिंग का अनुभव काफी स्मूद होगा। और पढें: Realme Neo 8 फोन 8000mAh बैटरी के साथ मारेगा एंट्री! फीचर्स लीक
डिजाइन की बात करें तो Realme Neo 8 को एक अलग और फ्यूचरिस्टिक लुक दिया गया है। कंपनी ने बताया है कि यह फोन Cyber Purple कलर ऑप्शन में आएगा। इसके रियर पैनल पर ट्रांसपेरेंट डिजाइन देखने को मिलेगा, जिसमें फोन के कुछ इंटरनल एलिमेंट्स दिखाई देंगे। यह डिजाइन काफी हद तक UK ब्रांड Nothing के स्मार्टफोन्स जैसा है। कैमरा मॉड्यूल के पास Realme की खास Awakening Halo लाइटिंग फीचर भी दी गई है, जो नोटिफिकेशन और विजुअल इफेक्ट्स के लिए काम करेगी।
परफॉर्मेंस के मामले में Realme Neo 8 काफी पावरफुल होने वाला है। यह स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट के साथ आएगा, जिसे नवंबर में लॉन्च किया गया था। यही प्रोसेसर हाल ही में लॉन्च हुए OnePlus 15R और Motorola Signature जैसे फोन्स में भी देखने को मिला है। Realme का दावा है कि Neo 8 ने AnTuTu बेंचमार्क पर 3.58 मिलियन से ज्यादा स्कोर हासिल किया है, तुलना करें तो कंपनी के फ्लैगशिप फोन Realme GT 8 Pro का स्कोर करीब 3.9 मिलियन रहा था। कैमरा सेक्शन में भी यह फोन दमदार होगा क्योंकि इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें एक सेंसर 120x जूम सपोर्ट करेगा।
फिलहाल Realme ने यह साफ नहीं किया है कि Neo 8 को भारत या बाकी ग्लोबल मार्केट्स में कब लॉन्च किया जाएगा। हालांकि अफवाहों के मुताबिक यह स्मार्टफोन भारत में किसी दूसरे नाम से आ सकता है। माना जा रहा है कि इसे भारत में Realme GT 8 के नाम से लॉन्च किया जा सकता है, जो GT 8 Pro से नीचे पोजिशन किया जाएगा अगर ऐसा होता है तो भारतीय यूजर्स को भी एक पावरफुल फ्लैगशिप-लेवल स्मार्टफोन का ऑप्शन मिल सकता है। अब सभी की नजरें 12 जनवरी के लॉन्च इवेंट पर टिकी हैं, जहां Realme Neo 8 के सभी फीचर्स और कीमत से पर्दा उठेगा।
