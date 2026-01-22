Realme Neo 8 स्मार्टफोन लॉन्च हो गया है। कंपनी ने इस फोन को ट्रांसपेरेंट RGB डिजाइन के साथ पेश किया है, जिसमें मैटल फ्रेम और ग्लास बैक पैनल मिलता है। फीचर्स की बात करें, तो कंपनी ने इसमें 6.78 इंच का बड़ा डिस्प्ले दिया है, जिसका रिफ्रेश रेट 165Hz का है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 8000mAh की है, जिसके साथ आपको 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है। यहां जानें फोन के सभी फीचर्स व कीमत से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: OLED Plus डिस्प्ले, 50MP कैमरा और 100W फास्ट चार्जिंग वाले Realme GT 7 Pro को सस्ते में खरीदने का मौका, Offer है शानदार

Realme Neo 8 Specs

-6.78 इंच का 1.5K Samsung M14 AMOLED flat LTPS डिस्प्ले और पढें: Realme 16 Pro+ 5G पर 4000 का तगड़ा डिस्काउंट, सस्ते में मिलेगा 200MP कैमरे वाला फाडू फोन

-Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर

-50MP Sony IMX896 प्राइमरी कैमरा

-8000mAh बैटरी

फीचर्स की बात करें, तो Realme Neo 8 फोन में 6.78 इंच का 1.5K Samsung M14 AMOLED flat LTPS डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 165Hz का है। इस डिस्प्ले में 1800 Nits तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है। इसके अलावा, फोन Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर से लैस है। साथ ही फोन Android 16 बेस्ड Realme UI 7 पर काम करता है।

फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में 50MP Sony IMX896 प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट के साथ आता है। इसके साथ फोन में 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 50MP का Samsung JN5 3.5X periscope टेलीफोटो सेंसर मौजूद है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 16MP का फ्रंट कैमरा भी मिलता है। फोन की बैटरी 8000mAh की है, जिसके साथ 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मौजूद है। सिक्योरिटी के लिए कंपनी ने फोन में 3D अल्ट्रासॉनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है।

Trending Now

Realme Neo 8 Price

कंपनी ने Realme Neo 8 को कई वेरिएंट्स में पेश किया है। फोन के 12G B RAM + 256GB स्टोरेज की कीमत 2599 yuan (लगभग 34,180 रुपये) है। वहीं, 16GB RAM + 256GB स्टोरेज की कीमत 2899 yuan (लगभग 38,125 रुपये) है।