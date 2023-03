साल 2023 में स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों का मेन फोकस फोल्डेबल फोन पर होने वाला है। हाल ही में Oppo ने अपना पहला Clamshell फोल्डेबल फोन Oppo Find N2 Flip ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया है। OnePlus भी कंफर्म कर चुकी है कि वह इस साल के अंत तक अपना पहला फोल्डेबल फोन लेकर आएगी। बजट स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी भी Tecno भी अपने ग्राहकों के लिए पहला फोल्डबेल फोन Phantom V Fold फोन Mobile World Congress 2023 के दौरान लॉन्च कर चुकी है। अब इस लिस्ट में Realme कंपनी का नाम भी जुड़ गया है। Also Read - Snapdragon 8 Gen 3 के साथ आने वाला दुनिया का पहला फोन हो सकता है Realme GT 3, कंपनी ने किया कंफर्म

Realme के वाइस प्रेसिडेंट Madhav Sheth ने अपने लेटेस्ट ट्वीट के जरिए Realme Fold और Flip फोन के संकेत दिए हैं। माधव सेठ ने ट्वीट के जरिए यूजर्स से पूछा है कि वह पहले अगला फोन क्या चाहते हैं? इसके आगे Realme Fold और Flip के ऑप्शन दिए गए हैं।

What do you want next… #realmeFlip or #realmeFold?

— Madhav Sheth (@MadhavSheth1) March 9, 2023