  • Realme C83 5g India Launch On March 7 Flipkart Microsite Live Will Come With 7000mah Battery Specs

Realme C83 5G फोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, Flipkart के जरिए फीचर्स कंफर्म

Realme C83 5G स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। यह कंपनी का लेटेस्ट एंट्री-लेवल स्मार्टफोन होगा। यहां जानें फोन से जुड़ी सभी डिटेल्स।

Published By: Manisha | Published: Feb 25, 2026, 04:12 PM (IST)

Realme C83 5G (1)
Realme C83 5G स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। यह कंपनी का लेटेस्ट मिड-रेंज स्मार्टफोन होने वाला है, जो कि पिछले साल लॉन्च हुए Realme C73 5G का अपग्रेड वर्जन होने वाला है। इस फोन की सेल Flipkart पर उपलब्ध होगी। फ्लिपकार्ट पर फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है। इस साइट के जरिए फोन के कई फीचर्स की जानकारी सामने आई है। यह फोन 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसके अलावा, फोन 7000mAh की जंबो बैटरी मिलने वाली है। इस फोन में MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। आइए जानते हैं फोन से जुड़ी सभी डिटेल्स। news और पढें: 7000mAh बैटरी वाला Realme फोन केवल 894 रुपये महीने में, खरीदने के लिए यहां करें ऑर्डर

Flipkart पर Realme C83 5G स्मार्टफोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो गई है। इस साइट के जरिए फोन की लॉन्च डेट कंफर्म हो चुकी है। यह फोन भारत में 7 मार्च को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। इस फोन को आप फ्लिपकार्ट के जरिए खरीद सकेंगे। news और पढें: Realme के बजट फोन की पहली सेल आज, सस्ते में खरीदने का बढ़िया मौका

Realme C83 5G specs

फीचर्स की बात करें, तो Realme C83 5G स्मार्टफोन में 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया जाने वाला है। यह फोन HD+ या फिर FHD+ के साथ दस्तक दे सकता है। फोन में कंपनी 7000mAh की जंबो बैटरी देने वाली है। इस फोन में 15.6 घंटे तक की गेमिंग मिलती है। साथ ही फोन MIL-STD-810H ग्रेड के साथ आता है। पानी से बचाव के लिए फोन में IP64 रेटिंग दी गई है। साथ ही कंपनी इस फोन में दो कलर ऑप्शन Blooming Purple और Sprouting Green shades पेश करने वाली है।

Realme C83 5G price leak

फोन लॉन्च से पहले Realme C83 5G फोन की कीमत भी ऑनलाइन लीक हो गई है। लीक की मानें, तो कंपनी इस फोन को तीन वेरिएंट्स में पेश कर सकती है। इसमें 4GB RAM + 64GB स्टोरेज, 4GB RAM + 128GB स्टोरेज और 6GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल्स शामिल है। फोन की कीमत 13,499 रुपये, 14,499 रुपये और 17,999 रुपये हो सकती है।

Realme C73 5G Specs

फीचर्स की बात करें, तो Realme C73 5G फोन में 6.67 इंच का डिस्प्ले मिलता है। इस डिस्प्ले में IPS LCD HD+ रेजलूशन मिलता है। वहीं, रिफ्रेश रेट 120Hz का है। फोटोग्राफी के लिए फोन में कंपनी ने 32MP का रियर कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। इसके अलावा, फोन Mediatek Dimensity 6300 प्रोसेसर से लैस है। इसमें 4GB RAM मिलती है। इसके साथ फोन में 64GB व 128GB स्टोरेज के दो ऑप्शन मौजूद है।