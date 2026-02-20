Realme C83 5G भारत में जल्द होगा लॉन्च, कीमत और RAM-Storage कॉन्फिगरेशन लीक

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 20, 2026, 05:59 PM (IST)
Realme अपनी नई बजट स्मार्टफोन सीरीज C83 5G को भारत में लॉन्च करने की तैयारी में है, हालांकि कंपनी ने अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है लेकिन लीक रिपोर्ट से इसकी कीमत, RAM और स्टोरेज ऑप्शन की जानकारी सामने आ गई है। यह फोन Realme की C Series का नया मॉडल होगा और Realme C85 5G के मुकाबले थोड़े कम कीमत में पेश किया जाएगा। नए फोन की डिजाइन और फीचर्स में पिछले साल लॉन्च हुए Realme C73 5G की तुलना में कुछ अपग्रेड मिलने की संभावना है।
रिपोर्ट के अनुसार, Realme C83 5G भारत में तीन RAM और स्टोरेज वेरिएंट में आ सकता है 4GB + 64GB, 4GB + 128GB और 6GB + 128GB। इन वेरिएंट्स की अनुमानित कीमत ₹13,499, ₹14,499 और ₹17,499 बताई जा रही है। फोन को दो कलर ऑप्शन Blooming Purple और Sprouting Green में पेश किया जा सकता है।
Realme C83 5G में पिछले मॉडल C73 5G की तुलना में कई सुधार मिलने की संभावना है। पिछले साल लॉन्च हुए C73 5G में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर था और 6000mAh की बड़ी बैटरी दी गई थी। C73 5G में 6.67-inch का HD+ (720×1604 पिक्सल) डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, 32MP का प्राइमरी रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा था। इसके अलावा यह फोन 15W वायर्ड और 5W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट के साथ IP64 रेटिंग वाला डस्ट और स्प्लैश रेसिस्टेंट फोन था।
विशेषज्ञों का अनुमान है कि Realme C83 5G C85 5G के नीचे पॉजिशन करेगा, जो नवंबर 2025 में लॉन्च हुआ था और उसका बेस वेरिएंट 4GB + 128GB RAM के साथ ₹16,499 में उपलब्ध था। नए C83 5G में RAM और स्टोरेज के बेहतर ऑप्शन होंगे और कीमत भी थोड़ी सस्ती रहेगी।
