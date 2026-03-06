Realme C83 5G हुआ भारत में लॉन्च, जानिए कीमत से लेकर फीचर्स तक सब कुछ

Realme ने भारत में अपना नया बजट 5G स्मार्टफोन Realme C83 5G लॉन्च कर दिया है। यह फोन कंपनी की फेमस C-Series का नया मॉडल है और खासतौर पर उन यूज़र्स को ध्यान में रखकर लाया गया है जो कम कीमत में बड़ी बैटरी और 5G कनेक्टिविटी चाहते हैं। इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7000mAh Titan Battery है, जो लंबे समय तक बैटरी बैकअप देने का दावा करती है। इसके अलावा फोन में 144Hz रिफ्रेश रेट वाला बड़ा डिस्प्ले और MediaTek का नया प्रोसेसर दिया गया है। कंपनी के अनुसार यह स्मार्टफोन जल्द ही भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा और ग्राहक इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए खरीद सकेंगे। और पढें: Smartphones launching in India: Nothing Phone (4a) से लेकर Xiaomi 17 सीरीज तक, मार्च में भारत आ रहे ये फोन

कितनी है कीमत और बिक्री कब से होगी शुरू

भारत में Realme C83 5G की शुरुआती कीमत 13,499 रुपये रखी गई है, जो इसके 4GB RAM और 64GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए है। वहीं 4GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 14,499 रुपये में मिलेगा। इसके अलावा फोन का टॉप मॉडल 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ 17,499 रुपये में उपलब्ध होगा। यह स्मार्टफोन 7 मार्च दोपहर 12 बजे से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा और ग्राहक इसे Flipkart और Realme की आधिकारिक वेबसाइट से खरीद सकेंगे। कंपनी इस फोन को दो शानदार कलर्स Blooming Purple और Sprouting Green में पेश कर रही है। इसके साथ ही ग्राहकों को छह महीने तक की नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी दिया जाएगा। और पढें: Realme C83 5G फोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, Flipkart के जरिए फीचर्स कंफर्म

डिस्प्ले और प्रोसेसर

अगर इसके फीचर्स की बात करें तो Realme C83 5G में 6.8-inch का HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 720×1570 पिक्सल है। इस स्क्रीन में 144Hz रिफ्रेश रेट और 900 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जिससे यूजर्स को स्मूद स्क्रॉलिंग और बेहतर विजुअल एक्सपीरियंस मिलता है। यह फोन Realme UI 7.0 पर काम करता है, जो Android 16 पर आधारित है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 6300 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है, जो 6nm प्रोसेस पर बना है। इसके साथ ARM Mali-G57 MC2 GPU, 6GB तक LPDDR4x RAM और 128GB तक eMMC 5.1 स्टोरेज मिलता है। और पढें: Realme C83 5G भारत में जल्द होगा लॉन्च, कीमत और RAM-Storage कॉन्फिगरेशन लीक

Add Techlusive as a Preferred Source

कैमरा, बैटरी और कनेक्टिविटी

कैमरा की बात करें तो इस फोन में पीछे की तरफ 13MP का सिंगल कैमरा दिया गया है, जिसका अपर्चर f/2.2 है और इसमें ऑटो-फोकस सपोर्ट भी मिलता है, वहीं सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन के फ्रंट में 5MP कैमरा दिया गया है। दोनों कैमरों से 1080p पर 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। बैटरी के मामले में यह फोन काफी दमदार माना जा रहा है, क्योंकि इसमें 7000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 15W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, 4G LTE, USB Type-C, 3.5mm ऑडियो जैक, GPS और बाकी सैटेलाइट सिस्टम का सपोर्ट मिलता है। फोन का वजन करीब 212 ग्राम है और इसकी मोटाई 8.4mm है।