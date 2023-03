Realme C55 स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट में कल 7 मार्च को लॉन्च होगा। ग्लोबल लॉन्च के बाद इस फोन को जल्द ही भारत में भी पेश किया जाने वाला है। ऑफिशियल लॉन्चिंग से पहले इस फोन की कीमत से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन लीक हो गई है। लीक की मानें, तो रियलमी सी55 फोन दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया जाएगा। इसमें 8GB तक RAM और 256GB तक स्टोरेज मिलेगी। Also Read - Realme C55 की आ गई लॉन्च डेट, जबरदस्त फीचर्स के साथ इस दिन मारेगा एंट्री

टिप्सटर Paras Guglani ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए Realme C55 स्मार्टफोन की ग्लोबल प्राइसिंग डिटेल्स लीक की है। लीक की मानें, तो यह फोन दो वेरिएंट में दस्तक देगा। फोन के 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत IDR 2,499 (लगभग 13,000 रुपये) होगी, वहीं फोन के 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत IDR 2,999 (लगभग 16,000 रुपये) होगी। Also Read - Realme C55 इस दिन होगा लॉन्च, मिलेंगे ये दमदार फीचर्स

REALME C55 Pricing for Indonesian Markets✅✅

Expected India price segments 👇👇🔽

– IDR 2,499 [ 6GB+128GB] / approx 13K INR

– IDR 2,999 [ 8GB + 256GB] / Approx 16K INR

India launch in the next couple of days, Likely Next week!#Realme #RealmeC55 pic.twitter.com/YOkJAVE0o1

— Paras Guglani (@passionategeekz) March 6, 2023