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Realme 16 5G भारत में जल्द लॉन्च हो सकता है, क्या हो सकते हैं फीचर्स

Realme का नया स्मार्टफोन Realme 16 5G जल्द भारत में लॉन्च हो सकता है। इसमें प्रीमियम डिजाइन, दमदार प्रोसेसर और बड़ी बैटरी जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 20, 2026, 04:26 PM (IST)

Realme 16 5G

photo icon Realme 16 5G

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Realme 16 5G को लेकर भारत में बड़ी खबर सामने आ रही है। यह स्मार्टफोन, जो इस साल की शुरुआत में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हुआ था, अब जल्द ही भारतीय बाजार में एंट्री कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में आने वाला वेरिएंट ग्लोबल मॉडल जैसा ही होगा। फोन का डिजाइन खासतौर पर चर्चा में है, जिसे iPhone Air जैसा बताया जा रहा है। इसके अलावा इसमें दमदार प्रोसेसर और बड़ी बैटरी मिलने की उम्मीद है। news और पढें: लॉन्च से पहले ही छाया Honor Magic V6, MWC से पहले दिखी लगभग बिना क्रीज वाली डिस्प्ले

क्या Realme 16 5G के साथ Realme 16T भी आएगा

Tech blogger Paras Guglani की लीक्स के अनुसार, Realme अपनी इस नई सीरीज के साथ एक और फोन Realme 16T भी लॉन्च कर सकती है। टेक ब्लॉगर के दावे के मुताबिक कंपनी भारत में जल्द ही इन दोनों स्मार्टफोन्स को पेश करने की तैयारी में है। हालांकि अभी तक लॉन्च डेट का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में कंपनी इस पर से पर्दा उठा सकती है। Realme की इस नई सीरीज से कंपनी का फोकस मिड-रेंज यूजर्स को प्रीमियम डिजाइन और पावरफुल फीचर्स देना है। news और पढें: Valentine Day के मौके पर Realme ने दिया सरप्राइज, Narzo 90x 5G को लॉन्च किया इस खास कलर के साथ

क्या फीचर्स मिलेंगे

अगर फीचर्स की बात करें तो Realme 16 5G में 6.57-inch का Full HD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। यह फोन MediaTek Dimensity 6400 Turbo प्रोसेसर पर काम करता है, जो स्मूद परफॉर्मेंस और गेमिंग के लिए अच्छा माना जाता है। इसमें 12GB तक RAM और 256GB तक स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। कैमरा की बात करें तो फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का मोनोक्रोम सेंसर दिया गया है, जबकि सेल्फी के लिए भी 50MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। news और पढें: 7000mAh बैटरी और 120Hz AMOLED डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ Realme 16 5G, कीमत बस इतनी

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कीमत और बैटरी

बैटरी के मामले में यह फोन काफी दमदार है, क्योंकि इसमें 7000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 60W फास्ट चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसके अलावा फोन को IP66, IP68 और IP69K जैसी हाई लेवल डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस रेटिंग भी मिली है। कीमत की बात करें तो वियतनाम में इसकी शुरुआती कीमत करीब 40,000 रुपये है, जबकि टॉप वेरिएंट करीब 44,000 रुपये में आता है। भारत में इसकी कीमत भी लगभग इसी रेंज में रहने की उम्मीद है।