Realme 12+ 5G की भारत में लॉन्चिंग को लेकर पिछले समय से कई खबरें सामने आ रही थीं। अब आखिरकार लंबे इंतजार ने कंपनी ने फोन की लॉन्च डेट अनाउंस कर दी है। लॉन्चिंग के लिए कंपनी ने लोकप्रिय ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर पेज भी लाइव कर दिया है। साथ ही, रियलमी इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी फोन की माइक्रो वेबसाइट लाइव हो गई है। इतना ही नहीं, कंपनी ने ट्वीट करके भी स्मार्टफोन की लॉन्च डेट अनाउंस की है। आइये, फोन की लॉन्च डेट और फीचर्स जानते हैं।

Realme ने अपने ऑफिशियल एक्स (ट्विटर) अकाउंट से ट्वीट करके लॉन्च डेट अनाउंस की है। ट्वीट के अनुसार, Realme 12+ 5G स्मार्टफोन 6 मार्च, 2024 को दोपहर 12 बजे भारत में लॉन्च होगा।

बता दें कि Flipkart पेज पर सबसे ऊपर Realme 12 Series Coming Soon लिखा है। वहीं, नीचे Realme 12+ 5G की लॉन्च 6 मार्च दिखा रहा है। इससे लग रहा है कि प्लस के साथ सीरीज का एक और स्मार्टफोन Realme 12 भी लॉन्च होगा।

Cherish every moment and capture clearer with the portrait master. #realme12Plus5G

Launching on 6th March, 12 Noon

