Poco F5 स्मार्टफोन फाइनली भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का लेटेस्ट मिड-रेंज स्मार्टफोन है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो कंपनी ने पोको एफ5 स्मार्टफोन में 6.67 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसके साथ फोन Snapdragon 7+ Gen 2 प्रोसेसर लैस है। फोन में 12GB तक RAM और 256GB स्टोरेज दी गई है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 64MP का कैमरा दिया गया है। 5000mAh बैटरी के साथ फोन में 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है। आइए जानते हैं फोन की कीमत, उपलब्धता और स्पेसिफिकेशन डिटेल्स। Also Read - Poco F5 और Poco F5 Pro के सभी फीचर्स ऑफिशियली कंफर्म, भारत में कल होगा लॉन्च

कंपनी ने Poco F5 स्मार्टफोन को दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया है। फोन की कीमत 29,999 रुपये से शुरू होती है, जिसमें फोन का 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। इसके अलावा, फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 33,999 ररुपये हैं। Also Read - Smartphone Launches in May 2023: POCO F5 से Google Pixel Fold तक, मई में लॉन्च होंगे ये धांसू स्मार्टफोन्स!

Also Read - Poco F5 और Poco F5 Pro की लॉन्च डेट अनाउंस, भारत में दस्तक देगा सिर्फ यह फोन

The POCO F5 comes in 2 variants – 8GB/256GB & 12GB/256GB, starting at ₹29,999 & ₹33,999 respectively.

Now, here’s the King’s special launch offer just for you. Get an additional ICICI bank offer of ₹3000 or an exchange discount worth ₹3000. 👑#POCOF5 #ReturnOfTheKing pic.twitter.com/eKUZBaSuOh

— POCO India (@IndiaPOCO) May 9, 2023