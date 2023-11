Redmi K70 स्मार्टफोन को भारतीय बाजार में Poco F6 के नाम से लॉन्च किया जा सकता है। स्मार्टफोन को हाल में भारतीय सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर स्पॉट किया गया है। लोकप्रिय टिप्स्टर ने अपने ऑफिशियल X (Twitter) अकाउंट से लिस्टिंग का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है। बता दें कि चीन में Redmi K70 Series को दिसंबर की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। ऐसा पहली बार नहीं है कि रेडमी के किसी फोन को भारत में पोको के नाम से लाया जा रहा है। कंपनी के कई फोन पोको ब्रांड के तहत भारत में आते हैं। Redmi K60 को भी पिछले साल Poco F5 Pro के नाम से ग्लोबल मार्केट में उतारा गया था।

Redmi K70 Series कंपनी की फ्लैगशिप सीरीज होगी। इसे पिछले साल लॉन्च हुए Redmi K60 Series के सक्सेसर के तौर पर लाया जा रहा है। सीरीज के तहत कंपनी तीन मॉडल Redmi K70, Redmi K70E और Redmi K70 Pro पेश करेगी।

इस साल की शुरुआत में Poco F6 और Poco F6 Pro मॉडल IMEI डेटाबेस को पास कर चुके हैं। टिप्स्टर Yash के पोस्ट के अनुसार, Poco F6 को अगले साल की पहली तिमाही में लॉन्च किया जा सकता है।

उन्होंने पोस्ट में यह भी बताया है कि फोन को BIS सर्टिफिकेशन पर स्पॉट किया गया है। स्क्रीनशॉट में फोन पोको ब्रांड के तहत 2311DRK481 मॉडल नंबर के साथ लिस्ट है।

Redmi K70 aka POCO F6 is also launching in India in 1Q24.

Got Indian BIS certification.

Are you interested in POCO products ??#POCOF6 pic.twitter.com/NyQuBYXHj8

— Yash (@i_hsay) October 31, 2023