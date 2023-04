Poco F5 सीरीज की ग्लोबल लॉन्च डेट अनाउंस हो गई है। इस सीरीज में कंपनी Poco F5 और Poco F5 Pro फोन लॉन्च करने जा रही है। वहीं, भारतीय मार्केट में इस सीरीज का फिलहाल एक स्मार्टफोन पोको एफ5 लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में कंपनी ने कंफर्म किया था कि यह फोन Snapdragon 7+ Gen 2 प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया जाएगा। वहीं, पोको एफ5 5जी फोन की इंडिया लॉन्च डेट के साथ-साथ फोन का फर्स्ट लुक भी रिवील किया गया है, जिसमें फोन का बैक कैमरा मॉड्यूल देखा जा सकता है। आइए जानते हैं कब लॉन्च होंगे ये स्मार्टफोन्स। Also Read - कैमरा, बैटरी, चार्जिंग स्पीड... लॉन्च से पहले Poco F5 के कई फीचर्स हुए लीक

Poco F5 और Poco F5 Pro स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट में 9 मई 2023 को लॉन्च होंगे। यह इवेंट शाम 5.30 बजे आयोजित किया जाएगा। जैसे कि हमने बताया कंपनी फिलहाल भारतीय मार्केट में इस सीरीज के एक ही फोन को लॉन्च करने वाली है, जो Poco F5 होगा।



जैसे कि हमने बताया कंपनी ने फोन की लॉन्च डेट के साथ-साथ एक टीजर पोस्टर भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। टीजर वीडियो में POCO F5 फोन के लिए Return of the king टैगलाइन का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा, फोन के बैक पर कैमरा सेटअप देखा जा सकता है। इस सेटअप में कैमरा सेंसर सर्कुलर रिंग्स में मौजूद हैं।

Imposters will fall, the F’In King will rule them all👑

Ascend the throne or be overthrown📱#POCOF5 global debut on 09.05.2023 @ 5:30PM.#ReturnOfTheKing pic.twitter.com/wt6mqY6cQC

— POCO India (@IndiaPOCO) April 26, 2023