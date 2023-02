Poco C55 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का लेटेस्ट बजट फोन है, जो लेदर-डिजाइन बैक पैनल के साथ आया है। इस फोन में आपको 6.71 इंच HD+ डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा, फोन MediaTek Helio G85 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP कैमरा मिलता है। वहीं, फोन की बैटरी 5000mAh की है। जानें फोन की कीमत, उपलब्धता और स्पेसिफिकेशन से जुड़ी सभी जानकारी। Also Read - POCO C55 की आ गई लॉन्च डेट, 'Swag Speed' के साथ इस दिन मारेगा एंट्री

कंपनी ने Poco C55 स्मार्टफोन को दो वेरिएंट्स में पेश किया है। फोन के 4GB RAM + 64GB स्टोरेज की कीमत 9,499 रुपये है। इसका एक 6GB RAM + 128GB स्टोरेज भी आता है, जिसकी कीमत 10,999 रुपये है। हालांकि, स्पेशल फर्स्ट डे प्राइस के तहत इस फोन के दोनों वेरिएंट्स को क्रमश: 8,499 रुपये और 9,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। फोन की सेल 28 फरवरी दोपहर 12 बजे से Flipkart पर शुरू होगी। Also Read - 64MP कैमरा वाले POCO F4 5G पर बंपर डिस्काउंट, सस्ते में खरीदने का शानदार मौका

Too cool to handle! #POCOC55 comes with the Helio G85 processor, the biggest display and one of the best camera in the segment, your experience with #POCOC55 is nothing short of perfection.

Introductory price: ₹8,499*

Save the date: Sale on 28th Feb on @Flipkart.#SwagAndSpeed pic.twitter.com/kWIVQPytEC

— POCO India (@IndiaPOCO) February 21, 2023