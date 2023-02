POCO C55 की आ गई लॉन्च डेट, 'Swag Speed' के साथ इस दिन मारेगा एंट्री

POCO C55 जल्द भारत में लॉन्च होगा। कंपनी ने इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट रिवील की है। पोको इंडिया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक टीजर वीडियो जारी किया है, जिसमें इंडिया लॉन्च डेट के साथ-साथ फोन की डिजाइन भी रिवील हुई है। पिछले दिनों ही कंपनी ने भारत में POCO X5 सीरीज और POCO C50 को लॉन्च किया है। पोको का यह अपकमिंग स्मार्टफोन चीनी बाजार में लॉन्च हुए Redmi 12C का रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है। आइए, जानते हैं पोको के इस अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में… Also Read - Poco C55 भारत में जल्द होगा लॉन्च, मिलेंगे ये दमदार फीचर्स

पोको इंडिया ने अपने ट्विटर हैंडल से POCO C55 का टीजर वीडियो जारी किया है, जिसमें क्रिकेटर हार्दिंक पांड्या के हाथ में यह फोन है। इसके पोस्टर में कंपनी ने 'Swag Speed' लिखा है, जो दर्शाता है कि फोन में बेहतर प्रोसेसर दिया जा सकता है। पोको के इस फोन की कीमत बजट रेंज में हो सकती है। कंपनी ने इस फोन की इंडिया लॉन्च डेट 21 फरवरी रखी है। इसे ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा।

Experience Speed and Swag the way it was meant to be with the #POCOC55.

Dropping on 21st Feb at 12 noon on @flipkart. pic.twitter.com/6AQDOaZxSc

— POCO India (@IndiaPOCO) February 17, 2023