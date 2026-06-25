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Oppo Reno 16 सीरीज की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, यूनिक डिजाइन के साथ मारेगा धमाकेदार एंट्री

Oppo Reno 16 सीरीज की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो चुकी है। इस सीरीज में कंपनी दो फोन OPPO RENO 16C और OPPO RENO 16 फोन को ला सकती है। यहां जानें डिटेल्स।

Published By: Manisha | Published: Jun 25, 2026, 03:07 PM (IST)

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Oppo Reno 16 सीरीज की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। कंपनी इस सीरीज के तहत 2 स्मार्टफोन्स भारत में लेकर आ सकती है, जिसमें OPPO RENO 16C और OPPO RENO 16 शामिल होंगे। ये दोनों ही फोन AI लैस फोटोग्राफी व कॉन्टेंट क्रिएशन जैसे फीचर्स से लैस होने वाली है। इन फोन के साथ कंपनी Oppo Bubble नाम का नया डिवाइस भी लेकर आ सकती है, जो कि कई एआई एडिटिंग टूल से लैस है। ओप्पो रेनो 16सी फोन की बात करें, तो कंपनी इसमें First HoloVerse 3D टेक्नोलॉजी और पॉप-अप डिजाइन देने वाली है। आइए जानते हैं ये फोन भारत में कब लॉन्च होंगे। news और पढें: Oppo Find X9 5G को 5500 रुपये तक के डिस्काउंट पर खरीदने का मौका, अभी लपक लें बंपर Deal

OPPO India ने अपने ऑफिशियल X हैंडल के जरिए Oppo Reno 16 सीरीज की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। ये फोन भारत में 2 जुलाई दोपहर 12 बजे लॉन्च होंगे। इस लॉन्च पोस्ट के साथ एक टीजर वीडियो भी शेयर की गई है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि लॉन्च की लाइवस्ट्रीमिंग को आप कंपनी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। साथ ही फोन की सेल Amazon पर उपलब्ध होने वाली है। news और पढें: 7000mAh बैटरी वाले Oppo Reno 15c 5G पर 4,199 रुपये का Discount, Amazon की डील के आगे Flipkart पस्त

Oppo Reno 16 Specs

फीचर्स की बात करें, तो Oppo Reno 16 में कंपनी ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देने वाली है। इस सेटअप में आपको 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलने वाला है। इसके साथ 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर मौजूद होगा। वहीं, 50MP का ही टेलीफोटो पोट्रेट सेंसर मौजूद है। सेल्फी के लिए कंपनी ने 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेल्फी कैमरा दिया है, जो कि 100 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ आता है।

इसके अलावा, दोनों ही फोन 60fps HDR वीडियो रिकॉर्डिंग को भी सपोर्ट करेंगे। कंपनी ने इनमें Natural Tone Imaging दी है, जिसका उद्देश्य आपकी फोटो में आपकी स्किन टोन को रियल रखना है। अन्य फीचर्स की बात करें, तो इनमें कंपनी ने 4K Auto Straighten वीडियो रिकॉर्डिंग और जूम फ्री वीडियो आदि को भी पेश किया है।

साथ ही रेनो 16 सीरीज में AI Remix Collage भी मिलता है, जो कि यूजर्स को लाइव फोटो, फोटो व वीडियो को एक सिंगल कॉलाज में लाने की सुविधा देता है। इसके लिए आपको थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं पड़ती।

Oppo Bubble


कंपनी फोन के साथ Oppo Bubble भी लाने वाली है, जो कि कंपनी का पहला स्मार्ट कैमरा कॉम्पेनियन है। इसमें कंपनी ने 1.73 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया है, जो कि रियर कैमरा प्रीव्यू के लिए मिरर के तौर पर काम करता है। इसमें ब्लूटूथ रिमोट का भी सपोर्ट मिलता है, जो कि 10 मीटर तक की रेंज में काम करता है। इसमें 550mAh बैटरी मिलती है। वहीं, पानी से बचाव के लिए इसमें IP54 रेटिंग मिलती है।