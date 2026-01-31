OPPO Reno 16 सीरीज के फीचर्स और लॉन्च टाइमलाइन हुई लीक, जानिए यहां

OPPO ने पिछले साल OPPO Reno 15 Series को ग्लोबली लॉन्च किया था। अब इस लाइनअप के सक्सेसर यानी OPPO Reno 16 Series की चर्चा होना शुरू हो गई है। इससे जुड़ी एक नई लीक सामने आई है, जिससे अपकमिंग लाइनअप के फीचर्स की जानकारी मिली है। साथ ही, लॉन्चिंग से जुड़ा अपडेट भी मिला है, लेकिन कंपनी की ओर से अभी तक सीरीज की लॉन्चिंग और स्पेक्स की कोई जानकारी नहीं दी गई है। और पढें: 7000mAh बैटरी वाले Oppo A6 5G को 633 हर महीने देकर लाएं घर, Amazon की सुनहरी Deal

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मश्हूर टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन (Digital Chat Station) ने ओप्पो की अपकमिंग सीरीज की लॉन्चिंग को लेकर बड़ा हिंट दिया है। टिप्स्टर का कहना है कि R-सीरीज की टेस्टिंग शुरू हो गई है। यह Reno सीरीज हो सकती है। इसमें Reno 16, Reno 16 Pro Mini, Reno 16 Pro और Reno 16 Pro Max को शामिल किया जा सकता है। और पढें: OPPO Reno15 Pro Mini 5G पर 5999 का तगड़ा Discount, सस्ते में आपका होगा 200MP कैमरे वाला फोन

इस सीरीज को सितंबर से अक्टूबर के बीच लॉन्च किया जा सकता है। फीचर्स की बात करें, तो इस लाइनअप में फ्लैट डिस्प्ले वाले डिवाइस देखने को मिल सकते हैं, जो अलग-अलग साइज में अवेलेबल होगा।

MediaTek चिप से होंगे लैस

बेहतर परफॉर्मेंस के लिहाज से अपकमिंग सीरीज में आने वाले फोन्स में MediaTek Dimensity 8500 सीरीज की चिपसेट दी जा सती है। फोटो और वीडियो के लिए 200MP का मेन और 50MP का टेलीफोटो लेंस मिल सकता है। इसके अलावा, हैंडसेट्स में AMOLED स्क्रीन दी जाने की संभावना है, जिनके बेजल पतले होंगे। इनकी थिकनेस भी कम होगी।

OPPO Reno 15 की डिटेल

आखिर में बताते चलें कि ओप्पो ने इस महीने की शुरुआत में ओप्पो रेनो 15 को भारतीय बाजार में पेश किया था। इस स्मार्टफोन की कीमत प्रीमियम रेंज में रखी गई है। इस फोन में 6.59 इंच का फ्लैट OLED डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसमें Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर और 512 जीबी तक स्टोरेज मिलती है।

इस स्मर्टफोन में 50MP का मेन, 50MP का टेलीफोटो और 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है, जबकि सेल्फी के लिए 50MP का कैमरा मिलता है। इसके अलावा, फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर दिया गया है।

Add Techlusive as a Preferred Source

Trending Now

इस डिवाइस की बैटरी 6500mAh की है। इसको 80 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5जी, 4जी, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है। इसकी डायमेंशन 158×74.83×7.77mm है।