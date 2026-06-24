Oppo Find X9 5G को 5500 रुपये तक के डिस्काउंट पर खरीदने का मौका, अभी लपक लें बंपर Deal

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Oppo Find X9 कीमत

Oppo Find X9 दो स्टोरेज ऑप्शन में मौजूद है। ऑफिशियल वेबसाइट पर इस फोन के 12GB+256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 84,999 रुपये रखी गई है। इसका 12GB+512GB वेरिएंट 94,999 रुपये में मिल रहा है। वहीं, विजय सेल्स पर यह फोन 74,999 रुपये में उपलब्ध है। इसकी कीमत में 6 प्रतिशत की छूट शामिल है।