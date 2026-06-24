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Oppo Find X9 5G को 5500 रुपये तक के डिस्काउंट पर खरीदने का मौका, अभी लपक लें बंपर Deal

Oppo Find X9 5G gets upto 5500 discount official website Vijay sales price in india features: ओप्पो फाइंड एक्स 9 पर सस्ते में अपना बनाया जा सकता है। इन प्लेटफॉर्म पर बंपर ऑफर मिल रहे हैं।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Jun 24, 2026, 10:41 AM (IST)

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Oppo Find X9 स्क्रीन

Oppo Find X9 में 6.59 इंच का AMOLED डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 2760 × 1256 पिक्सल, रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 3600 निट्स है। इसे Dolby Vision का साथ मिला है। इस पर सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन ग्लास लगाया गया है।

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Oppo Find X9 प्रोसेसर

कंपनी ने Oppo Find X9 फोन में Dimensity 9500 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया है। इसके साथ Arm Mali-G1 Ultra MC12 GPU भी दिया गया है। इतना ही नहीं फोन में 512 जीबी तक इंटरनल स्टोरेज मिलती है। इसकी रैम 16 जीबी है।

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Oppo Find X9 कैमरा

फोटोज क्लिक करने के लिए इस प्रीमियम स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 50MP का Sony LYT808 सेंसर, 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 50MP का periscope टेलीफोटो लेंस मिलता है। यह लेंस Hasselblad ट्यून्ड है।

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Oppo Find X9 फ्रंट कैमरा

वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए ओप्पो ने फाइंड एक्स9 में 32MP का कैमरा दिया है। यह Sony IMX615 सेंसर है। इसका अपर्चर f/2.4 है।

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Oppo Find X9 बैटरी

लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए Oppo Find X9 स्मार्टफोन में 7025mAh की बड़ी बैटरी दी है। इसे 80 वॉट सुपरवूक फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसमें 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग की सुविधा दी गई है।

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Oppo Find X9 अन्य डिटेल

Oppo Find X9 में कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए सिम कार्ड स्लॉट, वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, एनएसफी और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इसकी डायमेंशन 156.98×73.93×7.99mm और वजन 203 ग्राम है।

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Oppo Find X9 कीमत

Oppo Find X9 दो स्टोरेज ऑप्शन में मौजूद है। ऑफिशियल वेबसाइट पर इस फोन के 12GB+256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 84,999 रुपये रखी गई है। इसका 12GB+512GB वेरिएंट 94,999 रुपये में मिल रहा है। वहीं, विजय सेल्स पर यह फोन 74,999 रुपये में उपलब्ध है। इसकी कीमत में 6 प्रतिशत की छूट शामिल है।

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Oppo Find X9 ऑफर

ऑफिशियल वेबसाइट से इस मोबाइल फोन को 5500 रुपये तक की छूट के साथ खरीदा जा सकता है, जबकि यह फोन विजय सेल्स पर 3500 रुपये के डिस्काउंट पर मिल रहा है। इस पर नो-कॉस्ट EMI और एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है।