7000mAh बैटरी वाले Oppo Reno 15c 5G पर 4,199 रुपये का Discount, Amazon की डील के आगे Flipkart पस्त

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Jun 23, 2026, 05:24 PM (IST)
Oppo Reno 15c 5G के फीचर्स की बात करें, तो इस फोन मेम 6.57 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है। वहीं, रेजलूशन 2,372×1,080 पिक्सल है। डिस्प्ले में 600 Nits मैक्स ब्राइटनेस दी गई है।
Oppo Reno 15c 5G में कंपनी ने Snapdragon 6 Gen 1 चिप दी है। साथ ही फोन Android 16-बेस्ड ColorOS 16 के साथ आता है।
Oppo Reno 15c 5G को कंपनी ने 2 वेरिएंट्स में पेश किया है। इसमें 8GB RAM + 256GB स्टोरेज दी है। वहीं, टॉप 12GB RAM + 256GB स्टोरेज इस फोन का टॉप मॉडल है।
Oppo Reno 15c 5G में कंपनी ने ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है। इसमें कंपनी ने 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर मौजूद है। वहीं, तीसरा कैमरा 2MP का है। सेल्फी के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा दिया है।
Oppo Reno 15c 5G में कंपनी ने 7000mAh की धाकड़ बैटरी दी है। इसके साथ 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।
Oppo Reno 15c 5G फोन के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत Amazon पर 42,999 रुपये लिस्ट है, जिसे आप अभी काफी कम दाम और डिस्काउंट के साथ खरीद सकेंगे।
Oppo Reno 15c 5G के डिस्काउंट की बात करें, तो फोन को आप Amazon से 37,999 रुपये में खरीद सकेंगे। बैंक कार्ड के जरिए फोन पर 4,199 रुपये का अलग से ऑफ मिल रहा है।
Oppo Reno 15c 5G के Flipkart ऑफर की बात करें, तो इसे आप 44,999 रुपये में खरीद सकेंगे। साथ ही बैंक कार्ड के जरिए फोन पर 1,891 रुपये का ऑफ मिल रहा है।
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