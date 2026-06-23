7000mAh बैटरी वाले Oppo Reno 15c 5G पर 4,199 रुपये का Discount, Amazon की डील के आगे Flipkart पस्त

क्या Zero-Watt Bulb बिजली नहीं खाता?

भारत के लगभग हर घर में रात के समय जलने वाला छोटा 'Zero-Watt Bulb' आज भी काफी फेमस है, बहुत से लोग मानते हैं कि यह बल्ब बिल्कुल बिजली खर्च नहीं करता, लेकिन सच्चाई कुछ और है। आइए जानते हैं कि इसे Zero-Watt Bulb क्यों कहा जाता है और इसकी असली सच्चाई...