OPPO K15 Turbo और K15 Turbo Pro देखने को मिली पहली झलक! फीचर्स भी आए सामने

Published By: Ajay Verma | Published: Mar 21, 2026, 02:52 PM (IST)
OPPO के दो नए स्मार्टफोन OPPO K15 Turbo और OPPO K15 Turbo Pro पिछले कई दिन से खबरों में बने हुए हैं। इन दोनों की संभावित लॉन्च टाइमलाइन हाल ही में सामने आई है। अब दोनों फोन की इमेज लीक हुई है। इसके साथ दोनों में मिलने वाले फीचर्स का भी पता चला है। आइए जानते हैं… और पढें: OPPO K14 5G भारत में पहली सेल आज, बैंक डिस्काउंट के साथ मिलेगी सस्ती EMI
गिज्मोचाइना ने अपनी रिपोर्ट में टिप्सटर डिजिटल चैट का हवाला देते हुए बताया कि ओप्पो के15 सीरीज के तहत दो स्मार्टफोन OPPO K15 Turbo और OPPO K15 Turbo Pro को बाजार में लाने की तैयारी चल रही है। इन दोनों फोन की तस्वीर सामने आई है। इसे देखने से पता चलता है कि दोनों फोन में फ्लैट डिस्प्ले मिलेगा। इन दोनों को इंडस्ट्रियल डिजाइन दिया गया है। इनका फ्रेम मेटल का है और बैक पैनल में अपडेटेड कैमरा मॉड्यूल है, जिसमें 50MP का कैमरा मिल सकता है। इसके अलावा, फोन्स में हीटिंग की समस्या को खत्म करने के लिए कूलिंग फैन भी दिया जाएगा। और पढें: 6000 रुपये सस्ता खरीदें OPPO Reno 15 Pro Mini, 200MP के साथ फोटोग्राफी होगी शानदार
स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ओप्पो के नए स्मार्टफोन्स में Dimensity 9500s प्रोसेसर और 6.78 इंच का डिस्प्ले दिया जा सकता है, जिसका रिफ्रेश रेट बहुत हाई होगा। इसके साथ हैंडसेट्स में 512GB तक की इंटरनल स्टोरेज और 16 जीबी तक रैम दी जा सकती है।
ओप्पो ने के सीरीज में आने वाले के15 टर्बो और के15 टर्बो प्रो की लॉन्चिंग को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया है, लेकिन लीक्स में कहा जा रहा है कि इन दोनों स्मार्टफोन को अप्रैल के अंत या फिर मई की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। इन दोनों की कीमत मिड-प्रीमियम रेंज में रखी जा सकती है। यानी कि इनकी कीमत 35 हजार से शुरू हो सकती है।
ओप्पो ने हाल ही में OPPO K14 को भारत में लॉन्च किया है। इस फोन की कीमत मिड रेंज में रखी गई है। इस फोन में 7000mAh की बैटरी है। इसको 45 वॉट सुपरवूक फास्ट चार्जिंग मिली है। इसमें MediaTek Dimensity 6300 चिप के साथ 6.75 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले मिलता है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है।
यह स्मार्टफोन 50MP प्राइमरी लेंस और 2MP पोट्रेट सेंसर के साथ आता है। इसके फ्रंट में 8MP का कैमरा है। इसे IP69 रेटिंग मिली है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा मिलती है।
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