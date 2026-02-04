Published By: Manisha | Published: Feb 04, 2026, 03:54 PM (IST)
OPPO K14x स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो चुकी है। यह फोन 10 फरवरी को मार्केट में दस्तक देने वाला है। लॉन्च से पहले फोन का डिजाइन और फीचर्स सामने आ चुका है। आपको बता दें, OPPO K सीरीज कंपनी की मिड-रेंज और बजट सेगमेंट सीरीज है। वहीं, OPPO K14x कंपनी का बजट फोन हो सकता है। दरअसल, कंपनी ने OPPO K13x को भी बजट रेंज में पेश किया था। इसके अलावा, फोन की सेल Flipkart पर उपलब्ध रहने वाली है। आइए जानते हैं फोन से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: 50MP कैमरा वाला OPPO F31 5G 1322 रुपये महीने पर होगा आपका, हाथ से न फिसलने दें मौका
जैसे कि हमने बताया OPPO K14x स्मार्टफोन की सेल भारत में Flipkart पर उपलब्ध होने वाली है। फ्लिपकार्ट पर फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है। इस साइट के जरिए फोन के डिजाइन और फीचर्स की जानकारी सामने आ चुकी है। और पढें: Oppo Find X9s Pro को यहां मिली क्लीयरेंस! 200MP कैमरे के साथ देगा दस्तक
डिजाइन की बात करें, तो OPPO K14x फोन देखने में काफी हद तक OPPO K13x की तरह ही लगता है, जिसमें फ्लैट डिजाइ व मेटल फ्रेम देखा जा सकता है। हालांकि, इस बार कंपनी कैमरा मॉड्यूल में थोड़े बदलाव कर सकती है। फोन के बैक पर डुअल रियर कैमरा सेटअप देखा जा सकता है, जिसमें LED फ्लैश को बगल में जगह दी गई है। वहीं, ओप्पो के13एक्स फोन में दो कैमरे सेंसर के नीचे LED फ्लैश को जगह दी गई थी। इसके अलावा, कंपनी इस फोन में दो कलर ऑप्शन Dark purple और Silver/light blue में पेश कर सकती है।
कंफर्म फीचर्स की बात करें, तो यह फोन 6500mAh जंबो बैटरी के साथ दस्तक देगा। इसके साथ कंपनी फोन में 45W फास्ट चार्जिंग को जगह देने वाली है। आपको बता दें, ओप्पो के13एक्स फोन को 6000mAh बैटरी के साथ पेश किया गया था। इसमें भी 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें 1125 Nits तक की ब्राइटनेस मिलती है। पानी से बचाव के लिए फोन में IP64 रेटिंग दी गई है।
कंपनी ने OPPO K13x फोन को 11,999 रुपये की कीमत में पेश किया था। माना जा रहा है कि ओप्पो के14एक्स फोन को 15000 रुपये से कम की कीमत में पेश किया जा सकता है।
