Oppo Find X9s Pro को यहां मिली क्लीयरेंस! 200MP कैमरे के साथ देगा दस्तक

Oppo Find X9 Series जल्द एक्सपेंड होने वाली है। इस लाइनअप में नया स्मार्टफोन आने वाला है, जिसका नाम Oppo Find X9s Pro हो सकता है। इस अपकमिंग फोन की कई रिपोर्ट्स लीक हो चुकी हैं। इनसे मुख्य स्पेसिफिकेशन का पता चला है। अब डिवाइस को SRRC साइट पर देखा गया है। इसे साइट पर क्लीयरेंस मिल गया है, जिससे लॉन्चिंग का संकेत मिला है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक ऑफिशियल लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। और पढें: Oppo Find X10 Pro जल्द हो सकता है लॉन्च, मिलेगा 200MP कैमरा, लीक में हुआ खुलासा

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, Oppo के स्मार्टफोन को SRRC पर देखा गया है। इसे सर्टिफिकेशन मिल गया है। लिस्टिंग की मानें, तो फोन का मॉडल नंबर PME110 है, मगर इस लिस्टिंग से फीचर्स से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिली है। यह पहला प्लेटफॉर्म है, जहां फोन को क्लीयरेंस मिली है। इस हैंडसेट को अभी 3C और TENAA से सर्टिफिकेशन मिलना भी अभी बाकी है। और पढें: Oppo Find X10 सीरीज 200MP+200MP दो कैमरे के साथ मारेगी एंट्री! फोन DSLR को करेंगे फेल!

ऐसे हो सकते हैं स्पेसिफिकेशन

पिछली रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ओप्पो फाइंड एक्स9एस प्रो फोन को 6.32 इंच के OLED डिस्प्ले के साथ लाया जा सकता है। इसका रेजलूशन 1.5के और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज होगा। इसमें फोटोग्राफी के लिए 200MP प्राइमरी और 50MP का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया जा सकता है, जबकि फ्रंट में 50MP का कैमरा मिलने की संभावना है। और पढें: 200MP कैमरा वाले Oppo Reno 15 Pro पर 7300 रुपये का Discount, खरीदने के लिए मची भगदड़

प्रोसेसर और बैटरी

लीक्स के अनुसार, ओप्पो फाइंड एक्स9एस प्रो में स्मूथ फंक्शनिंग के लिए MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर दिया जा सकता है। इसके साथ 256GB स्टोरेज और 12 जीबी तक रैम मिल सकती है। इसके अलावा, अपकमिंग डिवाइस में 7000mAh की बैटरी मिलने की संभावना है। इसको 80 वॉट वायर और 50 वॉट वायरलेस फास्ट चार्जिंग मिलने की संभावना है।

अन्य डिटेल

इस फोन में कंपनी के अन्य फोन्स की तरह फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर मिलेगा। इसमें एनएफसी, जीपीएस, सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसी कनेक्टिविटी भी दी जाएगी। साथ ही, दमदार साउंड वाले स्पीकर भी मिलेंगे।

कब हो सकता है लॉन्च ?

जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि ओप्पो ने अभी तक फाइंड एक्स9एस प्रो की लॉन्चिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन लीक्स में कहा जा रहा है कि डिवाइस को मार्च या अप्रैल 2026 में उतारा जा सकता है। इसकी कीमत भी प्रीमियम रेंज में रखने की उम्मीद है।