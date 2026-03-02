OPPO K14 5G स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। यह कंपनी की OPPO K सीरीज का लेटेस्ट एडिशन है। फोन को Flipkart के जरिए खरीद सकेंगे। फ्लिपकार्ट पर फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो गई है। इस साइट के जरिए फोन के कई फीचर्स लॉन्च से पहले कंफर्म हो गए हैं। ओप्पो का यह फोन 7000mAh बैटरी के साथ आने वाला है, जिसके साथ 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है। कंपनी इस फोन में पर्पल व व्हाइट कलर ऑप्शन पेश करने वाली है। यहां जानें डिटेल्स। और पढें: 200MP कैमरा वाले Realme 16 Pro+ 5G पर मिल रहा 6250 रुपये का फाडू डिस्काउंट, यहां से खरीदने पर होगा फायदा

OPPO K14 5G India launch date

कंपनी ने अपने ऑफिशियल X हैंडल के जरिए OPPO K14 5G स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म की है। यह फोन 9 मार्च दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। जैसे कि हमने बताया इस फोन को Flipkart के जरिए खरीदा जा सकता है। फ्लिपकार्ट पर फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव है।

Mark your calendars. The Endurance Powerhouse, the new #OPPOK145G is launching on 9th March, 12PM. Featuring a 7000mAh Large battery and 45W SUPERVOOC™️ Flash Charge, to fuel your all-day hustle. Know More: https://t.co/kipBdOBEwt#OPPOKSeries #MorePowerLessLag pic.twitter.com/IorA8dLspm — OPPO India (@OPPOIndia) March 2, 2026



फ्लिपकार्ट लिस्टिंग के जरिए फोन का लुक और कुछ फीचर्स लॉन्च से पहले कंफर्म हो गए हैं। यह फोन 7000mAh बैटरी के साथ आने वाला है, जिसके साथ 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। कंपनी इस फोन में पर्पल व व्हाइट कलर ऑप्शन भी पेश करने वाली है।

OPPO K14x 5G

OPPO K14x 5G फोन पिछले महीने ही भारतीय मार्केट में लॉन्च हुआ था। फोन के 4GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 14,999 रुपये है। वहीं, 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 16,999 रुपये है। फीचर्स की बात करें, तो ओप्पो के फोन में 6.75 इंच का डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP कैमरा मिलता है। फोन की बैटरी 6500mAh की है।