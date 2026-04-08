Oppo F33 Pro 5G और F33 5G के लॉन्च की तारीख आई सामने, मिलेंगे ये सब फीचर्स

Oppo ने भारत में अपनी नई F33 Series के लॉन्च की घोषणा कर दी है, जिसमें Oppo F33 Pro 5G और Oppo F33 5G शामिल होंगे। कंपनी के अनुसार, ये दोनों स्मार्टफोन 15 अप्रैल को भारतीय बाजार में लॉन्च किए जाएंगे। Oppo F33 Pro 5G को खासतौर पर शानदार कैमरा और प्रीमियम डिजाइन के साथ पेश किया जा रहा है। इस फोन में 50MP का प्राइमरी रियर कैमरा मिलेगा।

डिजाइन और कलर ऑप्शन?

Oppo F33 Pro 5G के डिजाइन की बात करें तो इसमें एक Rectangular कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जिसमें दो कैमरा लेंस और एक खास Ring LED फ्लैश मौजूद होगा। फोन का बैक और फ्रेम दोनों फ्लैट होंगे, जिससे यह देखने में काफी मॉडर्न और प्रीमियम लगेगा। कंपनी इस फोन को तीन कलर ऑप्शन, Misty Forest, Starry Blue और Passion Red में लॉन्च करेगी, जिससे यूजर्स अपनी पसंद के हिसाब से कलर चुन सकेंगे। फोन के साइड में पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल दिए जाएंगे, जबकि दूसरी साइड को क्लीन रखा गया है।

कैमरा कितना दमदार होगा?

Oppo F33 Pro 5G में 50MP का मेन कैमरा OV50D40 सेंसर के साथ आएगा, जिसके साथ 2MP का डेप्थ कैमरा भी होगा, वहीं सेल्फी के लिए इसमें 50MP का अल्ट्रावाइड फ्रंट कैमरा दिया जाएगा, जो 100 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ आएगा। इसमें ऑटोफोकस, f/2.0 अपर्चर और 18mm फोकल लेंथ जैसे फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा फोन में Dual-View Video, Colourful Front Fill Light और AI Portrait Glow जैसे एडवांस कैमरा फीचर्स भी दिए जाएंगे।

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फोन के बाकी फीचर्स क्या हैं?

इसके अलावा यह स्मार्टफोन Android Based ColorOS पर काम करेगा और इसमें कई कैमरा इफेक्ट्स जैसे Natural Light, Flashlight, Rim Light और Studio Light दिए जाएंगे। कंपनी का दावा है कि यह फोन IP69K रेटिंग के साथ आएगा, यानी यह धूल और पानी से काफी हद तक सुरक्षित रहेगा।