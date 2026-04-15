Oppo F33 Pro 5G फोन ने मारी धमाकेदार एंट्री, 7000mAh बैटरी और 50MP कैमरे के साथ मिलेगा ये सब

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Apr 15, 2026, 04:37 PM (IST)
Oppo F33 Pro 5G फोन में 6.57 इंच का FHD+ डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। वहीं, रेजलूशन 1,080 × 2,372 पिक्सल है। डिस्प्ले में 1400 Nits की ब्राइटनेस मिलती है।
Oppo F33 Pro 5G फोन MediaTek Dimensity 6360 Max प्रोसेसर से लैस है। गेमिंग के दौरान फोन को ठंडा रखने के लिए कंपनी ने SuperCool vapour chamber (VC) कूलिंग सिस्टम दिया गया है।
Oppo F33 Pro 5G फोन में कंपनी ने 2 वेरिएंट्स पेश किए हैं। इनमें आपको 8GB RAM + 128GB स्टोरेज और 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट्स शामिल है।
Oppo F33 Pro 5G फोन में फोटोग्राफी में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसके साथ 2MP का सेकेंडरी कैमरा दिया गया है।
Oppo F33 Pro 5G में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।
Oppo F33 Pro 5G फोन में 7000mAh की बैटरी दी गई है। इस फोन में 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मौजूद है।
Oppo F33 Pro 5G फोन के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 37,999 रुपये है। वहीं, 256GB स्टोरेज की कीमत 40,999 रुपये है।
Oppo F33 Pro 5G फोन की सेल 23 अप्रैल से भारत में शुरू होने जा रही है। इस फोन को आप Flipkart, Amazon और OPPO के जरिए खरीद सकेंगे।
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