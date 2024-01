Oppo F25 भारत में अगले महीने होगा लॉन्च! मिलेगा 64MP का मेन कैमरा

Oppo Reno11 Series के तहत कंपनी एक और स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है। Oppo Reno11 और Oppo Reno11 Pro स्मार्टफोन को भारत समेत ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। इस सीरीज में अब कंपनी Oppo Reno11 F मॉडल भी लाने वाली है। लीक रिपोर्ट के अनुसार, फोन को इंडोनेशिया में 24 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा। रिपोर्ट्स की मानें तो लॉन्च से पहले इंडोनेशिया में फोन प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है। एक लोकप्रिय टिप्स्टर ने बताया है कि इस फोन को भारत में अलग नाम से लाया जाएगा। साथ ही, इसकी लॉन्च डिटेल भी बताई है। आइये, डिटेल में जानते हैं।

लेकप्रिय टिप्स्टर Abhishek Yadav का क्लेम है कि Oppo Ren11 F को भारतीय बाजार में Oppo F25 में लॉन्च किया जाएगा। टिप्स्टर ने अपने ऑफिशियल एक्स (ट्विटर) अकाउंट से ट्वीट शेयर करके फोन की लॉन्चिंग के बारे में बताया है।

टिप्स्टर ने ट्वीट में यह भी बताया है कि Oppo Reno11 F को Oppo F25 के नाम से भारत में अगले महीने यानी फरवरी में लॉन्च किया जाएगा। ट्वीट के साथ ही एक पोस्टर भी शेयर किया गया है। इसमें फोन की झलक दिखाई दे रही है। पोस्टर के अनुसार, फोन में 64MP अल्ट्रा-क्लियर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। यह स्मार्टफोन 67W SUPERVOOC Flash चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है।

पोस्टर में फोन तीन कलर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। Oppo F25 को भारत में पिछले साल मई में लॉन्च हुए Oppo F23 के सक्सेसर के तौर पर लाया जा रहा है। लीक पोस्टर के अनुसार, फोन ब्लू, ग्रीन और पिंक कलर ऑप्शन में आएगा।

