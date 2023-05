Oppo F23 5G की पहली सेल, 24999 रुपये वाले फोन पर मिल रहे जबरदस्त ऑफर्स

Oppo F23 5G First Sale in India: चीनी ब्रांड Oppo के इस महीने लॉन्च हुए F23 5G स्मार्टफोन को आज यानी 18 मई को सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इस फोन को लॉन्च के बाद ही प्री-बुकिंग के लिए उपलब्ध करा दिया गया था। आज से यह फोन ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon के साथ-साथ कंपनी के ऑफिशियल ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर पर सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। ओप्पो का यह मिड बजट स्मार्टफोन दो कलर ऑप्शन्स- बोल्ड गोल्ड और कूल ब्लैक में आता है। Also Read - 32MP सेल्फी कैमरे के साथ OPPO F23 5G हुआ लॉन्च, तस्वीरों में देखें First Look और टॉप-5 फीचर्स

Oppo F23 5G Price, Offers

ओप्पो का यह स्मार्टफोन एक ही स्टोरेज वेरिएंट- 8GB RAM + 256GB में आता है। इस फोन की कीमत 24,999 रुपये है। पहली सेल में फोन खरीदने पर 10 प्रतिशत का कैशबैक नो-कॉस्ट EMI पर मिलेगा। इस ऑफर का लाभ 18 मई से 31 मई के बीच मिलेगा। यह ऑफर ICICI, SBI, Kotak Mahindra बैंक के कार्ड्स के अलावा Bajaj Finserve के कार्ड पर मिलेगा। यही नहीं, 10 प्रतिशत या 2,500 रुपये तक का इंस्टैंट डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। Also Read - OPPO F23 5G फोन 32MP सेल्फी कैमरा के साथ भारत में हुआ लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

Oppo F23 5G Features

इस स्मार्टफोन में 6.72 इंच का 3D कर्व्ड डिस्प्ले मिलता है। फोन का डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। Oppo F23 5G के डिस्प्ले में पंच-होल डिजाइन मिलता है, जिसका स्क्रीन-टू-बॉडी रेश्यो 91.4 प्रतिशत है। यह फोन Qualcomm Snapdragon 695 5G प्रोसेसर पर काम करता है, जिसके साथ 8GB फिजिकल RAM और 8GB वर्चुअल RAM एक्सपेंशन फीचर मिलता है। फोन में 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है, जिसे 1TB तक माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए एक्सपेंड कर सकते हैं।

Oppo F23 5G के बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। फोन के बैक में 64MP का प्राइमरी कैमरा सेंसर मिलता है, जो AI फीचर से लैस है। इसके अलावा इस फोन में 2MP का डेप्थ और 2MP का मैक्रो सेंसर मिलेगा। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए ओप्पो के इस फोन में 32MP का कैमरा मिलेगा।

ओप्पो का यह फोन 5,000mAh की बैटरी के साथ आता है, जिसके साथ 67W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग फीचर मिलेगा। यह फोन Android 13 पर बेस्ड ColorOS 13.1 पर काम करता है। सिक्योरिटी के लिए फोन में फेस अनलॉक के साथ-साथ फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा।