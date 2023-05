OPPO F23 5G भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का लेटेस्ट मिड-रेंज स्मार्टफोन है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो इस फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, यह फोन Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 8GB RAM मिलती है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 64MP का बैक और 32MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। आइए जानते हैं फोन की कीमत, उपलब्धता और स्पेसिफिकेशन से जुड़ी सभी जानकारियां। Also Read - लॉन्च से पहले OPPO F23 5G के फीचर्स हुए लीक, कीमत भी आई सामने

कंपनी ने OPPO F23 5G स्मार्टफोन की कीमत 24,999 रुपये तय की है। यह दाम फोन के 8GB + 256GB स्टोरेज वेरिएंट का है। फोन की प्री-बुकिंग आज 15 मई दोपहर 12 बजे से शुरू हो गई है। फिलहाल सेल तारीख अभी रिवील नहीं की गई है। यह फोन दो कलर ऑप्शन Bold Gold और Cool Black में आता है। Also Read - OPPO F23 5G इस दिन होगा भारत में लॉन्च, कंपनी ने किया कन्फर्म

Also Read - Oppo F23 5G भारत में जल्द होगा लॉन्च, जानें कितनी होगी कीमत

Stand out from the crowd, without a doubt! 😎 With its 67W SUPERVOOC™ charging, 8GB RAM + 256GB ROM & up to 4 years of seamless operation – the #OPPOF235G is made to make an impression in every room!#FlauntYourSuperpower

Know More: https://t.co/kUNlBO6sdn pic.twitter.com/8YQyRxyJAn

— OPPO India (@OPPOIndia) May 15, 2023