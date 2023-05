Oppo F23 5G भारत में जल्द होगा लॉन्च, जानें कितनी होगी कीमत

Oppo F23 5G को जल्द भारत में लॉन्च किया जा सकता है। यह स्मार्टफोन 2021 में आए Oppo F21 का अपग्रेड मॉडल होगा। इस मिड बजट फोन को 15 मई को भारत में लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि, कंपनी की तरफ से इस फोन के बारे में कुछ भी आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है। फोन के कुछ फीचर्स सामने आए हैं, जिनमें प्रोसेसर, डिस्प्ले, रैम और स्टोरेज की डिटेल्स शामिल हैं। ओप्पो का यह स्मार्टफोन 25,000 रुपये से 30,000 रुपये की प्राइस रेंज में आ सकता है। आइए, जानते हैं Oppo F23 5G के लीक हुए फीचर्स के बारे में…

टिप्सटर मुकुल शर्मा ने Oppo F23 5G का स्टैंडर्ड मॉडल जल्द भारत में लॉन्च होने का दावा किया है। इस फोन को गोल्ड और ब्लैक कलर ऑप्शन में पेश किया जा सकता है। यह स्मार्टफोन 8GB RAM और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आ सकता है। ओप्पो का यह फोन 128GB स्टोरेज वेरिएंट में भी आ सकता है। इसके अलावा फोन के बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया जा सकता है।

