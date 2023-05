Fold Phone की लोकप्रियता में तेजी से इजाफा हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में 28 प्रतिशत स्मार्टफोन यूजर्स ऐसे हैं, जो अपना अगला फोन फोल्ड स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। ऐसे में इस लोकप्रियता को हर एक ब्रांड भुनाना चाहता है। अब इस सेगमेंट में OnePlus अपना नया फोल्ड स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है, जो इस साल अगस्त में दस्तक दे सकता है। बताते चलें कि वनप्लस के अधिकारी ने बीते साल फोल्ड फोन के हिंज को ट्वीट किया था, जिससे पता चला था कि कंपनी फोल्ड सेगमेंट का फोन ला रही है। Also Read - ऑफिशियल लॉन्चिंग से पहले Google Pixel Fold और Pixel 7a के फीचर्स रिवील, जानें कीमत और अन्य खूबियां

सैमंसग का पहले ही फोल्ड सेगमेंट (fold phone samsung ) में वर्चस्व कायम है। भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों मे कंपनी के फोल्ड स्क्रीन वाले फोन मौजूद है और भारत में कंपनी इस साल Samsung Galaxy Z Fold 5 और Flip 5 को लॉन्च करने जा रही है। इससे पहले Fold 4 और Flip 4 फोन मौजूद हैं। Also Read - Samsung Galaxy Z Fold 5 का कैमरा सेटअप रिवील, लॉन्चिंग से पहले जानें खूबियां

Google ने कंफर्म कर दिया है कि वह 10 मई को आयोजित होने वाले एनुअल कार्यक्रम Google I/O में Pixel Fold स्मार्टफोन को लॉन्च कर सकती है। ऑफिशियल लॉन्चिंग से पहले इस हैंडसेट के कई स्पेसिफिकेशन सामने आ चुके हैं। लीक्स के मुताबिक, इसमें अंदर की तरफ 7.6 इंच के फोल्डेबल डिस्प्ले मिलेगा। गूगल का यह फोन AMOLED डिस्प्ले के साथ आएगा। इस फोल्ड फोन में कवर डिस्प्ले 5.8 इंच की हो सकती है। दोनों ही डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट्स के सपोर्ट के साथ आएगी। इस हैंडसेट में Tensor G2 चिपसेट मिल सकता है। Also Read - Tecno का पहला Foldable Phone लॉन्च, ये है Dimensity 9000+ चिपसेट वाला दुनिया का पहला फोल्ड फोन

