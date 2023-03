OPPO और OnePlus से जुड़ी हाल ही में कई रिपोर्ट्स सामने आई, जिनमें दावा किया गया कि दोनों कंपनियों ने यूरोपीय मार्केट छोड़ने का फैसला लिया है। अब वनप्लस ने बयान जारी कर बाजार छोड़ने की खबर सिरे से खारिज कर दिया है। हालांकि, ओप्पो की तरफ से अभी तक यूरोपीय मार्केट छोड़ने पर कोई बयान नहीं दिया गया है। Also Read - OnePlus 11 का स्पेशल एडिशन इस दिन होगा लॉन्च, जानिए कीमत से लेकर फीचर तक सबकुछ

Just received the following statement from OnePlus:

"OnePlus will not exit from Europe and the UK and maintains stable operations in local markets. OnePlus will continue to invest in Europe and provide more innovative product and solutions for its users."

